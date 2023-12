Maroc: Les étudiants de l'ENCG de Casablanca se portent bénévoles en soutien à l'Agence Bayt Mal Al Qods

Casablanca — L'École Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) à Casablanca a abrité jeudi la cérémonie de lancement d'une initiative portée par des étudiants bénévoles en soutien à l'Agence Bayt Mal Al Qods, visant essentiellement à favoriser les échanges et la communication entre les Marocains et les Maqdessis.

Inscrite dans le cadre d'un partenariat entre l'ENCG de Casablanca et l'Agence "Bayt Mal Al Qods Acharif", cette initiative vise à resserrer les liens culturels et se propose comme un cadre propice à l'organisation d'activités scientifiques et culturelles en faveur de la promotion du dialogue entre les Marocains et les Maqdessis.

Dans une déclaration à la MAP, le Directeur chargé de la gestion de l'Agence "Bayt Mal Al Qods Acharif", Mohamed Salem Cherkaoui a indiqué que "cette initiative cherche à associer les étudiants dans la sensibilisation quant à l'importance de défendre la ville sainte d'Al Qods comme cela a toujours été le cas et dans toutes les circonstances du Maroc dans sa promotion des relations historiques entre le Royaume et les frères palestiniens".

"Cette initiative offrira l'occasion aux étudiants des grandes écoles nationales de faire découvrir toutes les actions menées par le Maroc dans la défense d'Al Qods Acharif et de la cause palestinienne, sur les plans politique, diplomatique et sur le terrain à travers l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il dit.

Pour sa part, le Directeur de l'ENCG de Casablanca, Smaïl Kabbaj a mis en avant l'importance de ce partenariat entre son école et l'Agence "Bayt Mal Al Qods Acharif ", saluant la naissance de cette initiative.

Il a fait état, à ce propos, de la création au sein de cet établissement d'un club estudiantin baptisé "Club Bayt Mal Al Qods Acharif de l'École Nationale de Commerce et de Gestion à Casablanca".