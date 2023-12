Maroc: Education - Le Bureau du CSEFRS tient à Rabat sa 20è réunion

Rabat — Le Bureau du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) a tenu, mercredi à Rabat, sa 20è réunion sous la présidence de M. Habib El Malki, consacrée à la préparation de l'Assemblée générale prévue dans le courant du mois de décembre.

Lors de cette réunion, tenue en présence des membres du Bureau, M. El Malki a salué le climat empreint de sérieux, d'engagement et de responsabilité ayant marqué les travaux de ce mandat, soulignant la nécessité de continuer à oeuvrer avec le même esprit afin d'être à la hauteur des aspirations et des exigences de la réforme actuelle, dans le cadre des efforts entrepris par le Conseil pour accélérer le rythme de la réforme et assurer sa mise en oeuvre de manière à garantir la réalisation de la grande stratégie telle que tracée par SM le Roi Mohammed VI, indique un communiqué du CSEFRS.

Après examen des principaux projets qui seront soumis à la délibération et à l'approbation lors de la prochaine Assemblée générale, les membres du Bureau se sont arrêtés sur les principaux résultats de la session de 2022 du Programme international pour le suivi des acquis des élèves « PISA », piloté par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) auquel le Maroc a participé, pour la deuxième fois, précise la même source, notant que ces résultats ont confirmé encore une fois la nécessité impérieuse et urgente de conjuguer les efforts de toutes les parties concernées avec pour objectif la promotion de l'école marocaine et l'amélioration de ses performances.

Et d'ajouter que les membres du Bureau ont également pris connaissance de plusieurs données, mesures et procédures organisationnelles liées au fonctionnement du CNEFRS.