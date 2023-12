Gabon: L'association Mouetse combat les violences conjugales et d'autres formes de discriminations sociales

Elles crient et souffrent en silence. Aussi atroce soit la douleur, elles sont parfois contraintes et soumises à ne rien dire. Elles, ces femmes qui souvent violentées, chosifiées ne savent pas à quel saint se vouer. Au Gabon, plusieurs associations luttent contre ces formes de "barbaries" proscrites par la société. Leader associative, Raissa Kombila et son association "Mouetse", lune en langue ipunu, mènent le combat contre toutes les formes de violences conjugales

Se taire après avoir été victime d'une quelconque forme de violence, était presque devenu une norme. Grâce aux différentes associations comme "Mouetse", certaines femmes sortent de leur silence douloureux.

Pour Raïssa Kombila, Présidente-Fondatrice de ladite association, la violence conjugale à l'égard des femmes est la responsabilité de tous.

Cette leader associative est dévouée pour la noble cause, la cause humanitaire, celle de sortir et de protéger les femmes victimes des différentes violences conjugales. La violence conjugale dira t-elle : "c'est lorsque le partenaire te gifle, te méprise. Il vole ta pièce d'identité, il hurle, te prive de liberté, te prostitue, te harcèle, t'humilie, t'insulte, te menace, abuse de son pouvoir, te frappe". La violence conjugale complétera t-elle " c'est lorsqu'il te fait du chantage, t'empêche de voir tes amis, te prive de liberté".

Cette femme défenseur des droits humains estime qu'un suivi spécifique pour les victimes des violences conjugales est nécessaire. "Nous avons besoin urgemment d'une prise en charge pour les victimes des violences conjugales. Il faut une amélioration de conditions de femmes dans notre pays. Le souhait est de voir les magistrats, les policiers, les gendarmes s'impliquer dans cette lutte" soutient-elle.

Aussi, la Présidente-Fondatrice de l'association Mouetse a t-elle expliqué que l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique prospère et durable. L'organisation associative dont elle a la charge, est une association qui promeut les droits de la femme pour une société égalitaire au niveau de la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation la formation et des responsabilités.

Sur le terrain, Mouetse s'emploie un peu partout dans le Gabon, surtout dans la province de la Nyanga par le moyen de l'autonomisation de la femme, l'autonomisation économique, en les octroyant des machines de transformation des produits agricoles. "Nous sensibilisons et conscientisons les femmes sur les différentes formes de violences, sur les dégâts qu'engendre la violence au sein du couple. Notre combat est aussi celui de l'insertion des jeunes en décrochage" fait savoir Raïssa Kombila.

L'association voit le jour le 26 Juillet 2017 à Lille, en France. Elle a son antenne au nord de la capitale gabonaise depuis le 10 juin 2019 ."Mouetse" est une association apolitique, à but non lucratif, à caractère laïc. Elle est régie par la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations et par le décret n°286/PR/MI du 17 décembre 1962. Cette organisation associative est portée par des hommes et femmes libres dénonçant les inégalités les violences faites aux femmes au sein des couples, à travers les neuf provinces du pays.