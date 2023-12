Tunisie: Handisport / Lancement à Tunis de la plateforme 'Wikithon pour l'intégration - Sensibilisation, information et inspiration'

TUNIS — Le coup d'envoi de la plateforme "Wikithon pour l'intégration : sensibilisation, information et inspiration", a été donné jeudi à Tunis par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Wikimédia Tunisie et le comité national paralympique tunisien, dans le cadre de la mise en valeur des champions tunisiens à besoins spécifiques et de leurs exploits, notamment les qualifiés pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Le directeur du bureau régional de l'UNESCO à Tunis, Eric Valdt, a affirmé, à cette occasion, l'engagement de l'organisation des Nations Unies à soutenir les catégories ayant des besoins spécifiques, notamment les athlètes, notant à cet égard que 16 pour cent de la population mondiale est handicapée.

Il a souligné que la Tunisie compte des athlètes paralympiques distingués qui méritent soutien et encouragements à tous les niveaux, estimant que les réalisations remarquables accomplies par ces derniers aux niveaux mondial et olympique constituent une motivation supplémentaire pour les faire connaître davantage, d'autant plus que la plupart d'entre eux n'est pas connue du grand public et des supporters sportifs.

Il a expliqué que le lancement de cette plateforme constitue une première et un excellent début pour reconnaître les réalisations des athlètes handisport et des champions paralympiques tunisiens et les présenter au niveau mondial à travers l'encyclopédie Wikipédia.

De son côté, Mourad Mellouli, directeur général des Sports, a expliqué que le ministère de la Jeunesse et des Sports a alloué environ 1,143 millions de dinars, dans le cadre de contrats-objectifs, pour soutenir les champions paralympiques, indiquant que la Tunisie pourra être engagée aux jeux de Paris par 16 athlètes dans plus d'une discipline.

Il a indiqué que l'autorité de tutelle a imposé l'équité entre les athlètes valides et handisports en permettant à chaque athlète tunisien qui remportera une médaille d'or mondiale ou olympique/paralympique de recevoir une prime de 100 000 dinars.

Pour sa part, le président du Comité national paralympique tunisien, Mohamed Mzoughi, a souligné que soutenir la participation effective des personnes handicapées au sport n'est pas seulement un devoir humanitaire, mais plutôt un investissement dans la construction d'une société plus inclusive et solidaire, appelant à la nécessité de croire en l'individu, quel que soit son état de santé, et de lui offrir l'opportunité de pratiquer du sport et de profiter de ses bienfaits physiques et psychologiques.

Il a salué les efforts du ministère de la Jeunesse et des Sports pour encourager la pratique du sport par les personnes handicapées, soulignant que les résultats impressionnants obtenus par les champions tunisiens dans les différentes compétitions ne sont pas seulement des exploits sportifs, mais aussi un signe de défi, d'excellence et d'inspiration.

Mzoughi a également salué la coopération avec l'UNESCO à travers la mise en place de programmes soutenant les personnes handicapées dans l'exercice de leur droit sportif, notant que le Comité national paralympique tunisien espère renforcer ce genre d'initiatives et d'actions communes pour consacrer les valeurs d'inclusion et de tolérance à travers le sport, déclarant à ce propos que "le sport paralympique reflète notre particularité en tant que société qui respecte et valorise la diversité et la considère comme un acquis inestimable".

Il a appelé à conjuguer les efforts pour renforcer le droit des personnes handicapées à la pratique du sport et à continuer de soutenir la famille paralympique tunisienne dans l'accomplissement de ses fonctions, ajoutant que "la réussite des athlètes paralympiques est non seulement une source de fierté pour la Tunisie mais aussi pour toute la communauté internationale"..

Mzoughi a mis en exergue le rôle joué par le Comité national paralympique pour offrir l'opportunité à tous les athlètes à l'échelle régionale et mondiale d'exercer leur droit à travers le sport. Il a rappelé à cet égard le Meeting international de Tunis, classé par le Comité International Paralympique parmi les Grand Prix, notamment la 16e édition qui s'est déroulée dans des circonstances difficiles en raison de la pandémie du Covid-19, et qui a permis à de nombreux athlètes, notamment africains, de décrocher leurs qualifications pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020+1, ce qui a valu au comité une large reconnaissance internationale et lui a permis de recevoir l'Ordre du Soleil Levant de l'Etat du Japon pour sa contribution au succès des Jeux Paralympiques à travers ce meeting.

Plusieurs athlètes et champions paralympiques tunisiens, tels que Walid Ktila et Rim Abdelli, ont assisté au lancement de cette plateforme, rappelle-t-on.

