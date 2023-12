Maroc: Les représentants des sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains mettent en exergue le rôle crucial joué par la Fondation

Fès — Les représentants des sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans plusieurs pays du continent ont exprimé, jeudi à Fès, leur reconnaissance et satisfaction quant au rôle crucial joué par cette institution pour l'unification des efforts des érudits.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont salué les efforts déployés par la Fondation pour consolider et préserver les valeurs prônés par l'Islam contre toute déformation et extrémisme, et faire des principes tolérants de la religion un vecteur de stabilité et de développement pour les pays du continent africain.

Daoud Koné, représentant de la section ivoirienne de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains a souligné que depuis sa création, l'institution a réussi à unifier les Musulmans et les ouléma africains et valorisant ces fondements authentiques dans les pays d'Afrique.

Il a ajouté que ces rencontres est de nature à contribuer à renforcer la coopération entre les Ouléma du continent, à coordonner leurs efforts et à informer les autres pays de leurs travaux.

Il a salué le rôle majeur joué par l'institution d'Imarat Al Mouminine (commanderie des croyants) dans le rapprochement entre les peuples du continent, l'unification des efforts des Musulmans et la diffusion des valeurs islamiques de tolérance dans un contexte africain.

Quant au représentant de la section du Mali, Hadi Omar Thiam, il a salué l'évolution de l'institution depuis sa création il y a cinq ans jusqu'à aujourd'hui, soulignant l'importance de l'adhésion de nouveaux membres comme considérée comme un ajout qualitatif qui renforcera le rôle de la Fondation dans la consolidation de l'unité, de la synergie et de la fraternité islamiques à travers le continent africain.

M. Omar Thiam a plaidé en faveur de la coordination entre les 48 sections de la Fondation pour le développement des questions religieuses dans les pays africains, estimant que l'élan actuel de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains et les efforts déployés ouvrent la voie à une nouvelle unité islamique africaine.

De son côté, le représentant du secrétaire général de la section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains en Afrique du Sud, Mohamed Arshad, s'est réjoui de voir des Ouléma de différents pays du continent africain s'unir sous la bannière de la Fondation, converger vers un seul concept de l'Islam, celui de la modération et du juste milieu.

Il a souligné l'importance du rôle de la Fondation dans la revitalisation et le renouvellement de la religion, le rejet des idées d'extrémisme et de takfirisme et la consécration des valeurs de fraternité, de tolérance et de paix.