Maroc: Des experts marocains et étrangers discutent à Rabat de l'universalité des droits de l'Homme dans des contextes en constante évolution

Rabat — Des experts marocains et étrangers ont débattu, jeudi à Rabat, de l'universalité des droits de l'Homme dans des contextes en constante évolution, lors d'un Symposium international sur le thème "30 engagements pour la dignité humaine: l'idéal humaniste universel est-il inachevé ?".

Lors de la première séance de ce Symposium organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en célébration du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, les participants ont relevé que le principe d'"universalité" des droits de l'Homme fait aujourd'hui l'objet de critiques dans certains contextes culturels et sociaux, appelant à examiner les possibilités de revisiter ce concept dans des contextes en constante évolution.

Ces experts ont discuté des moyens de concilier universalité et pluralisme pour faire face aux défis les plus importants, actuels et futurs, auxquels l'humanité est confrontée.

Dans une intervention par visio-conférence sur "Les contre-pouvoirs et l'État de droit dans la Constitution de 2011", Mohamed Tozy, professeur et chercheur en sciences politiques, a mis en exergue les efforts du Maroc pour promouvoir le pluralisme qui a été consacré par la Constitution de 2011 comme base de respect de la différence, ajoutant que la Constitution a également consacré la participation et les principes de la bonne gouvernance, fondée sur la transparence et le respect des droits de l'Homme.

M. Tozy a invoqué, dans ce cadre, l'article 27 de la Constitution qui dispose que "les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de mission de service public".

De son côté, Djaili Amadou Amal, chercheuse et écrivaine camerounaise lauréate du prix Goncourt des lycéens en 2020, a affirmé que "les femmes dans la région du Sahel continuent de souffrir de discriminations et d'inégalités, ce qui entrave la mise en oeuvre effective de la Déclaration universelle des droits de l'Homme", ajoutant que "le rôle des femmes dans cette région reste marginalisé".

Dans une intervention intitulée "Les droits de l'Homme à l'épreuve de l'universalité: la condition de la femme dans la région du Sahel", Mme Amadou Amal a relevé une exacerbation du phénomène de mariage des mineures, qui se termine souvent par des divorces et des violences conjugales de toutes sortes.

Pour sa part, l'écrivain et militant des droits de l'Homme Ahmed Assid s'est interrogé sur "L'impact des transformations du monde sur l'universalité des droits de l'Homme", soulignant la nécessité de mettre l'art, la culture et la science au service de la "promotion des droits de l'Homme, de la diversité et du respect de l'autre".

La cérémonie d'ouverture de ce Symposium international, initié par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), a été marquée par un message adressé par SM le Roi aux participants et dont lecture a été donnée par la présidente du Conseil, Amina Bouayach.

Le Symposium est l'occasion d'interroger la capacité de l'humanité à transcender ses frontières pour construire un édifice commun nourri par des parcours nationaux divers, d'une profondeur académique et intellectuelle, en utilisant l'analyse pour comprendre les défis traditionnels et émergents dans un contexte soumis aux multiples influences de la mondialisation et des expressions culturelles locales et nationales.

Au cours de cette rencontre internationale, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de ministres et hauts responsables, une pléiade d'écrivains, de philosophes, d'historiens, d'artistes et d'intellectuels se penchent, deux jours durant, sur des thématiques en lien avec l'universalité des droits de l'Homme à la lumière des mutations profondes et des défis émergents auxquels le monde est confronté.