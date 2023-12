Algérie: Conférence africaine des startups - Remise des prix des concours de robotique et de l'IA

ALGER — Une cérémonie de remise des prix aux lauréats des concours dédiés à la robotique et à l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine du développement durable a été organisée, jeudi à Alger, à l'occasion de la clôture de la 2e édition de la Conférence africaine des startups (ASC).

Le trophée de la première compétition, "African League of Robotics", a été décerné à l'équipe "Icarus" (Algérie), alors que le deuxième prix a été remporté par la team "Autoraptors" (Mauritanie) et la troisième place sur le podium est revenue au groupe "One Tech Crew" (Algérie).

Des prix dans les catégories "Best Engineering" et "Best Design" de ce concours ont été, en outre, décrochés respectivement par l'équipe "LMLC46" et "Mechtronics".

Cette cérémonie a vu, également, les équipes qui se sont distinguées lors du concours "AI for Good", dédié aux solutions de développement durable utilisant l'intelligence artificielle, honorées.

Il s'agit de la gagnante du concours, Niane Sapo (Kenya), suivie en deuxième place par la team "Go Plateforme" (Algérie) et de l'équipe "Better Life Health".

Un autre concours organisé en marge de l'ASC, par l'incubateur Brenco Algérie en collaboration de l'organisation de coopération internationale allemande GIZ Algérie, sous le parrainage du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, a récompensé ses lauréats dans cinq catégories.

Ainsi, le projet "Breeze" proposant un kit adapté aux climatiseurs pour une consommation réduite d'énergie a remporté le prix de la catégorie "Adaptation aux changements climatiques", "Aqua Bloom" a été sacré dans la catégorie "Protection de l'environnement" grâce à sa solution de traitement des eaux usées industrielles et "Hydrogenamic" s'est distinguée dans la catégorie "Energie renouvelable", avec un son procédé de production d'hydrogène vert à partir d'eau des bassins d'aquaculture.

Pour sa part, l'application d'optimisation des places de stationnement "Garini" a raflé le trophée dans la catégorie "Ville durable", alors que la plateforme d'optimisation de collecte de marc de café pour la recycler et l'utiliser comme engrais naturel ainsi que dans le domaine de la cosmétique "Trya" a eu le premier prix de la catégorie "Gestion des déchets".