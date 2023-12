Madagascar: VIH-SIDA - Hausse de 423% des cas de décès en dix ans

Le pourcentage des personnes décédées du VIH a connu une hausse vertigineuse en dix ans. Une augmentation de près de 423% a été enregistrée selon l'Ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar.

Une forte augmentation du nombre des personnes testées positives au VIH a été enregistrée à Madagascar et pire encore, les décès montent en flèche. « Au cours des dix dernières années, les cas de VIH à Madagascar ont augmenté de près de 240% et les décès liés au VIH et au Sida ont connu une hausse spectaculaire de 423% », déclare Claire Pierangelo, Ambassadeur des Etats-Unis, dans le cadre de la journée mondiale du SIDA le 1er décembre et qui se poursuit encore tout au long de ce mois. Dans sa déclaration, elle a indiqué que chacune de ces statistiques se traduit par une personne, une famille ou une communauté.

Elle a ainsi fait appel à tout un chacun de collaborer ensemble et de se donner la main pour éradiquer cette maladie. « Nous devons travailler ensemble pour que toutes les personnes touchées par le VIH restent au centre de notre lutte commune pour éradiquer cette maladie de notre monde », a-t-elle avancé. Malgré l'urgence de la situation, le ministère de la Santé publique a fait savoir de son côté que Madagascar ne dispose pas encore des statistiques sur le nombre de personnes décédées de cette maladie. Par contre, 3 000 à 4 000 nouveaux cas sont recensés chaque année sur tout le territoire national.

Traitements

Malgré ces chiffres qui font froid dans le dos, Claire Pierangelo a fait part des succès enregistrés en matière de prévention et de traitement des personnes qui en sont atteintes. « Entre 2001 et 2003, les contributions annuelles des Etats-Unis au Fond Mondial s'élèvent à près de 25 milliards de dollars. Actuellement, le gouvernement américain fournit à plus de 20 millions de personnes un traitement vital contre le VIH », renchérit-elle. En plus de contribuer à la lutte contre le paludisme et la tuberculose, le Fonds mondial aide également le ministère de la Santé à tester, traiter et prévenir les nouvelles infections par le VIH au sein des communautés les plus vulnérables et les plus touchées du pays.