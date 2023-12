Ile Maurice: «Les vitres de mon appartement ont explosé», témoigne un Mauricien

Toutes les écoles étaient fermées et il a été demandé à la population de rester à la maison. Seuls les employés des services essentiels et les voyageurs qui avaient un avion à prendre ou qui rentraient au pays ont été autorisés à circuler.

L'archipel des Seychelles était en état d'urgence hier à la suite d'une explosion plus tôt à l'entrepôt d'explosifs CCCL, à Providence, qui a fait des dégâts considérables à la zone industrielle et à ses environs. De plus, des inondations éclair ont ravagé certaines parties du pays. Selon la police seychelloise, cette explosion a fait plusieurs blessés, dont deux policiers en service au moment des faits.

Notre correspondante, Vidya Gappy, de Seychelles Nation, nous a transmis des photos des endroits touchés par l'explosion peu de temps après l'incident. Selon Seychelles Nation, au cours de la journée d'hier, il a été établi que l'explosion, survenue vers 5 h 55 du matin, a été causée par quatre conteneurs d'explosifs stockés à CCCL.

Pour les Mauriciens des Seychelles à qui nous avons parlé sous le couvert de l'anonymat, il s'agissait, sous le choc, de se mettre à l'abri et d'essayer de s'en sortir, tout en gardant l'espoir d'une amélioration.

«Je dormais quand, vers deux heures du matin, j'ai entendu un grand bruit. Je me suis réveillé en pensant qu'il s'agissait du tonnerre. Mais en quelques secondes, l'onde de choc s'est fait ressentir et les vitres des fenêtres et des portes de mon appartement ont explosé. Toutes les personnes de l'immeuble se sont réveillées pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Nous avons appris qu'il y avait eu une explosion», relate un Mauricien qui vit à deux minutes de la zone industrielle de Providence.

«Cela a été un moment de confusion, les dégâts étant considérables. Heureusement, dans notre immeuble qui compte de nombreux expatriés, bien qu'il y ait eu des dégâts matériels, aucun blessé n'est à déplorer. La nuit a été marquée par le son des sirènes, des troupes de police effectuant des patrouilles et des ambulances. Nous n'avons pas dormi et nos téléphones ont sonné en permanence.»

Forte présence policière

Notre interlocuteur raconte également que, dans la journée, les choses se sont relativement calmées. Il a dû prendre des dispositions en urgence pour avoir suffisamment de nourriture dès que l'état d'urgence a été déclaré. «Je suis à Providence pour dix jours dans le cadre d'un projet, et j'avais donc idéalement prévu de manger dehors la plupart du temps. Mais tôt le matin, j'ai été obligé d'acheter mon stock de nourriture : nouilles, biscuits, eau, et quelques médicaments dans l'éventualité d'un état d'urgence prolongé. Actuellement, il y a une forte présence policière à l'extérieur pour s'assurer que tout le monde est en sécurité.»

Un autre Mauricien travaillant dans l'Ouest témoigne qu'avec les inondations qui ont ravagé cette partie et le Nord, son bureau a été inondé. «Heureusement, lorsque nos entrepôts ont été vérifiés, ils ont vu que les marchandises n'ont pas été endommagées. Pour l'instant, nous restons en sécurité et espérons que la situation s'améliorera.»

Les opérations aéroportuaires ayant repris normalement, les Mauriciens se trouvant aux Seychelles espèrent que l'état d'urgence sera levé au plus tôt, tout en restant à l'intérieur conformément aux ordres et en coopérant avec les autorités.