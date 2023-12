Cote d'Ivoire: District de la vallée du Bandama - Jean Claude Kouassi lance l'Académie des compétences et de l'excellence

Le ministre-gouverneur, à travers cette académie, veut contribuer à la formation des élèves et étudiants.

Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du District autonome de la vallée du Bandama, a lancé officiellement le 29 novembre 2023, dans une université privée de Bouaké, l'Académie des compétences et de l'excellence du District autonome de la vallée du Bandama.

A travers cette Académie, Jean-Claude Kouassi veut contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau tel que souhaité par le Président de la République, Alassane Ouattara. Ainsi, dira-t-il, par cette initiative, le district souhaite prendre une part active dans la formation des élèves et étudiants au savoir-faire et au savoir-vivre.

« Investir dans la formation de nos jeunes, c'est poser les jalons d'un développement soutenu, harmonieux et radieux de notre pays. Et offrir, à sa population, un bien-être, un mieux-être et un plus être », a justifié le ministre-gouverneur. Non sans préciser que cette formation passe par des séances d'apprentissage théorique et pratique.

Ainsi, pour le démarrage de cette académie, Jean-Claude Kouassi a révélé qu'elle passe par la création de trois clubs. A savoir, le club d'excellence qui vise à renforcer et à compléter les compétences sociales et l'étiquette des élèves et étudiants en vue d'interactions sociales et professionnelles réussies, le club environnement et développement durable dont les ateliers visent à favoriser et à promouvoir l'engagement des élèves et étudiants en faveur de l'économie circulaire, de la préservation de l'environnement et du développement durable, et enfin le club secourisme et protection civile qui se propose d'initier les jeunes au secourisme en vue de leur permettre de mieux faire face aux accidents de tous ordres, etc.

%

Avant, Atta Ebé, Directeur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Dretfpa) de Bouaké, porte-parole des Directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Drena 1 et 2 ) de Bouaké, a tenu à préciser que l'académie vise à former 600 jeunes par an en trois sessions à raison de 200 par session.

« Les formations se déroulent les mercredis après-midi et les samedis. Une session de formation par club dure deux mois au maximum à raison de 8h par semaine », a-t-il détaillé. Poursuivant, il a indiqué qu'au titre de l'année scolaire 2023/2024, la formation de la première cohorte de 200 jeunes commence dès le lancement des activités de cette académie.

Se tournant vers les élèves et étudiants de la première cohorte, Atta Ebé a tenu à leur faire savoir qu'ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont les meilleurs de leurs établissements respectifs. « Nous vous félicitons et vous demandons d'être de vrais ambassadeurs de vos écoles », les a-t-il encouragés.

Génima Yokozo, élève en classe de 1re C au lycée Djibo Sounkalo de Bouaké, porte-parole des élèves et étudiants de cette première cohorte, a rassuré le ministre-gouverneur de leur disponibilité à suivre assidument ces différentes formations.