Congo-Kinshasa: Elections du 20 Décembre, Lukunga - Christopher Ngoyi Mutamba a lancé sa campagne à Barumbu

Le go a été donné dans la soirée de ce mardi 05/12/2023 au croisement des Avenues Kabinda et Bokassa dans la commune de Barumbu.

C'était aux environs de 19 h et dans une ambiance festive que Mr Christopher Ngoyi Mutamba, doublement candidat aux nationales de Lukunga et aux provinciales de Barumbu, est monté sur le podium pour exposer la raison de ses ambitions devant une foule nombreuse.

Fondant sa philosophie sur ses valeurs chrétiennes et en sa qualité de défenseur attitré des droits de l'homme, Christopher Ngoyi a tenu en haleines son électorat pendant plus d'une heure pour lui expliquer l'urgence et la nécessité du changement de la classe politique de manière à répondre aux désidératas réels de la population.

Selon lui, pour couper court au paradoxe séculaire d'un peuple toujours pauvre habitant un espace éminemment riche, la panacée consiste à rétablir inéluctablement le système judiciaire pour ainsi agir sur les anti- valeurs qui ont longtemps gangrené le pays. Il s'agit notamment de la prédation, la corruption, la concussion, l'absence de la justice distributive qui, à tout de vue, définissent le style de vie actuel de la classe politique.

Dans son allocution, le numéro 793 de la circonscription de Lukunga a tenu à souligner aussi l'importance de déconnecter l'ignorance populaire de la manipulation politicienne. Comme c'est le cas dans ce contexte électoral, bon nombre d'entre les politiciens s'exercent à la démagogie et à la vente d'illusions en promettant monts et merveilles à la population.

%

Qu'il s'agisse de la notion de redevabilite', le coordonnateur général de la société civile du Congo a plaider pour des sanctions à mi- mandat contre les parlementaires qui s'illustrent par la nonchalance et l'incompétence contrairement aux attentes des électeurs.

Conscient de l'importance de l'auto- définition et de l'auto- affirmation d'une nation sur l'échiquier international, le ticket n° 67 de Barumbu a martelé sur la notion de la souveraineté. Il est d'avis que le peuple congolais doit apprendre à se prendre en charge par la vertu de ses valeurs culturelles pour ainsi imposer le respect à son endroit de la part des autres sujets du droit international.

Étant partisan de la vision politique de Félix Tshisekedi, Christopher Ngoyi Mutamba a rappelé que le projet relatif à la modernisation de 145 territoires relève de l'idéal salutaire pour une population longtemps mal servie par le nombrilisme pathologique de la classe dirigeante. Pour lui, accorder un second mandat à l'actuel Président de la République, c'est lui permettre de continuer et d'achever avec bonheur l'œuvre de la reconstruction qui est en cours et dont le succès n'est plus à démontrer au soir de son premier quinquennat.