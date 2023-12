Afrique: La 75ème Journée Internationale des Droits de l'Homme célébrée à l'Université Protestante au Congo

Pour célébrer les septante-cinq ans de la déclaration des Droits de l'Homme, l'Ambassade du Royaume du Pays-Bas en République Démocratique du Congo (RDC) a organisé, en collaboration avec la faculté de Droit de l'Université Protestante au Congo (UPC), une conférence-débat ce jeudi 7 décembre 2023 à l'UPC.

La conférence était centrée sur le thème dignité, égalité et justice pour tous. Elle s'était articulée sur les interventions de Joseph Khasa, coordinateur du programme national de justice transitionnelle (PNJT) et représentant du ministre des Droits humains, de Paul Nsapo, président de la Commission Nationale de Droits de l'homme (CNDH), et de l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas en RDC, Angèle Samura.

Dans son intervention, Joseph Khasa a tenu à souligner que le respect des Droits de l'homme est une priorité pour la RDC, quand bien même ce pays a souvent été considéré comme la capitale des violations des droits de l'homme. Il a évoqué, pour preuve, le fait que les droits de l'homme constituent le sujet le plus abondamment traité dans la constitution de la RDC. Ils font l'objet de tout un titre dans la loi fondamentale (titre deux), et comprennent cinquante-six articles.

« Le ministère des droits humains ne tarit pas d'initiatives pour s'assurer du respect des droits humains dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est ainsi qu'en dehors de toutes les dénonciations et condamnations faites par le ministre des droits humains, des cadres de concertation ont été créés, tel que le programme national de justice transitionnelle, le cadre de concertation pour l'entité de liaison », a affirmé Joseph Khasa.

Paul Nsapu a, quant à lui, parlé du rôle que joue la CNDH dans la lutte contre l'impunité. Par rapport au processus électoral, par exemple, la CNHD « s'investit dans l'accompagnement du processus électoral en tant qu'institution auxiliaire à la préparation et à l'organisation des élections, sous la supervision de la CENI. La CNDH, à travers ses structures diversifiées au niveau de la société civile, va déployer un certain nombre de moniteurs. Il va en sortir un rapport de monitoring et d'observation », a-t-il déclaré.

Dans sa prise de parole, l'ambassadeur du Royaume du Pays-Bas en RDC, Madame Angèle Samura, a rappelé que le thème de cette conférence est celui choisi cette année pour la commémoration de la déclaration des droits de l'homme. De ce thème, elle a choisi l'aspect de la dignité, spécialement celle de la femme et de la jeune fille, rappelant que du 25 novembre au 10 décembre, ces seize jours sont consacrés à l'activisme contre toute forme de violence basée sur le genre ; période pendant laquelle l'humanité est appelée à oranger le monde. Puisque la couleur orange symbolise l'espoir.

Mme l'ambassadeur a salué les efforts de quelques femmes congolaises dans la lutte pour le respect des droits humains : « je voudrais soulever particulièrement le cas de Justine Masika et Julienne Baseke ici. Ce sont deux femmes extraordinaires. Justine a gagné notre tulipe de droits humains - un prix néerlandais pour les droits humains - en 2008. Cette année, une des candidates est madame Julienne Baseke. Elle est très proche de gagner ce prix. Alors, croisons les doigts », a confié madame l'ambassadeur.

Après les exposés et la prise de parole de madame l'ambassadeur, un extrait du film sept hivers à Téhéran a été projeté. Ensuite, une série de questions et réponses a suivi.

Cette conférence a été rehaussée par la présence du recteur de l'UPC, le professeur Robert N'kwim et de quelques professeurs, et du directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'homme (BCNUDH), Patrice Vahard.