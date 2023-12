Afrique Centrale: Empreinte verte - « Petit et beau » projet d'approvisionnement en eau par forage de puits au Rwanda

Le projet de 200 puits en faveur du Rwanda est l'un des projets majeurs réalisés par la branche Afrique centrale et orientale de la China Geo-Engineering Corporation. Ce projet permettra de construire 200 puits, y compris 180 puits d'approvisionnement en eau (dont 170 puits à pompe manuelle, 10 puits à pompe submersible à énergie solaire) et 20 puits de surveillance dans 181 villages de 11 régions du Rwanda, dont Rwamagana, Kirehe et Kayonza.

Ce projet d'approvisionnement en eau par forage de puits a permis d'apporter de l'eau potable claire et douce à plus de 110 000 personnes dans 181 villages du Rwanda, ce qui revêt une grande importance pour l'amélioration de l'environnement rural, de la santé, de l'assainissement et de l'eau potable. En ajoutant des puits de surveillance et des puits de pompe solaire, le projet effectue une surveillance dynamique à long terme de la qualité et des niveaux d'eau locaux.

Il explore et démontre également l'application de l'énergie photovoltaïque propre dans le domaine de l'approvisionnement en eau en Afrique. L'utilisation exemplaire de puits d'eau alimentés par l'énergie solaire photovoltaïque permet non seulement d'exploiter pleinement les ressources photovoltaïques propres locales et de surmonter les difficultés liées à l'absence d'approvisionnement en électricité, mais a également un effet de démonstration tourné vers l'avenir pour les régions sous-développées d'Afrique afin d'explorer l'application de l'énergie propre, d'améliorer les moyens de subsistance des populations, de réduire la pauvreté et de bénéficier aux agriculteurs. L'eau potable est devenue facilement disponible, ce qui a également permis d'améliorer les conflits entre les habitants des zones frontalières du Rwanda et de l'Ouganda concernant l'eau potable pendant la saison sèche et de résoudre les conflits sociaux causés par la pénurie d'eau.