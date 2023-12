Congo-Kinshasa: Organisée par le Groupe Blattner Elwyn à Lisafa, Course des tracteurs - John Ngilima Lokau et Solange Songi Bosiko sur la première marche du podium

Initiative louable, organisation impeccable, récompenses à la hauteur du rendez-vous, la deuxième édition de la Course des tracteurs rendue possible par le Groupe Blattner Elwyn (GBE/Agri-DRC), avec l'accompagnement de plusieurs structures notamment : BRACONGO, INDIGO/SAVANA, HIFI FILTER, CASE/CONGO MOTORS, PR Congo/Orion.com et PALMCO, a été une réussite totale. Les filles et fils de Lisafa, situé dans le territoire de Basankusu, dans la province de l'Équateur, ont été émerveillés par la qualité de cette compétition, une première dans ce coin du pays. John Ngilima Lokau et Solange Songi Bosiko ont été parmi les gagnants.

En effet, les gagnants de cette compétition ont reçu des prix décernés par le Responsable du Groupe, Elwyn Blattner, ce dernier était accompagné de Cédric Thaunay, l'Administrateur Général de GBE/Agri en République Démocratique du Congo (RDC) et d'Alex Niamien, Directeur Général de la Compagnie Commerciale des Plantations (CCP-Lisafa). A en croire l'Administrateur Général de GBE/Agri-DRC, Cédric Thaunay, l'organisation de cette course consistait à renforcer des liens de fraternité au sein de la société, prouver la qualité de leurs chauffeurs et aussi de montrer le travail acharné. «Toutes ces performances contribuent à diminuer le nombre d'accidents, un réel problème malgré que nous en avons eu un cette année mais qui est toujours un de trop. Nous continuons de travailler pour que nous n'en ayons plus », a indiqué Elwyn Blattner, numéro un du Groupe.

Pour sa part, le président du Groupe Blattner Elwyn (GBE), a rappelé que l'objectif de son groupe est de favoriser le développement de cette contrée avec l'ensemble des projets existants et ceux qui viendront. « Nous avons besoin de vous tous, les membres de cette communauté pour réaliser ce que vous voulez mais seuls, nous n'arrivons pas. Le Département de Développement Rural (DDR), c'est une idée que nous devons développer et nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place une cantine pour avoir les meilleurs produits que nous allons ramener de Kinshasa sur nos bateaux à moindre coût, sans intermédiaire. Nous sommes là depuis 1911 et ce n'était pas facile. Cela fait plus de 30 ans que j'ai repris l'entreprise et j'en suis fier mais nous ne pouvons pas tout faire et tout faire immédiatement. Faites-nous confiance et vous ne serez pas surpris », a-t-il insisté.

Plusieurs cadeaux

Sur le terrain Luboma, les 14 concurrents, 7 chauffeurs hommes et 7 chauffeurs dames soit une paire par division agricole (filière) que compte le groupe dans le pays, ont concouru avec beaucoup de sportivité et de fair-play. Au finish, ce sont John Ngilima Lokau et Solange Songi Bosiko, tous de la CCP Lisafa, qui ont remporté la course respectivement chez les hommes et chez les dames. Ils sont suivis par Pierre Kaisala et Yves Matondo ainsi que Solange Dombo et Jolie Lompela. Plusieurs cadeaux et récompenses leur ont été remis notamment une somme d'argent. Dans les deux versions, le 1er a reçu une enveloppe de 300$, le 2ème 200$ et le 3ème 100$ ainsi des téléviseurs plasma notamment ceux de 52 pouces pour les vainqueurs afin de les encourager. A noter que Christophe Liaba et Vincent Malaki ont pris les soins d'encadrer techniquement tous les participants, ont aussi reçu des prix spéciaux à l'issue de l'épreuve.

Il vous souviendra que des éliminatoires ont eu lieu simultanément dans les 7 divisions du groupe au mois de mai dernier et qui avaient sorti les 14 finalistes. La 1ère édition avait été remportée par Willy Esengo chez les hommes et par Yvette Mbita, tous deux appartenant à la Société de Culture au Congo (SCC) se situant à Binga dans le secteur de Ngombe Mobangi dans la province de l'Équateur. C'était en décembre 2022.

Sept divisions agricoles

D'emblée, il sied de rappeler que le groupe possède sept divisions agricoles disséminées à travers les provinces, à savoir : Busira Lomami Oriental à Imbolo à la Tshopo, Busira Lomami Equateur à Yalusaka , province de la Tshuapa, Compagnie des Plantations de Lisafa à Basankusu et la Compagnie des Plantations de Ndeke à Basankusu à l'Equateur, Société de Culture de Binga à Lisala et la Société de Culture de Bosondjo à Lisala dans la Mongala, Société de Culture et d'Industrie Agricole au Mayumbe (SCAM) au Kongo central.