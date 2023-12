Congo-Kinshasa: Deuxième mandat de l'espoir réclamé à Kasa-Vubu,k FUNA - Laurent Batumona rassuré du vote à 100% de Félix Tshisekedi

« Le numéro est facile comme bonjour: N° 20. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nationaliste. L'homme idéal pour sauver la RDC, c'est Félix Tshisekedi. Il défend les intérêts du pays et des Congolais. Il va régler vos problèmes de courant, routes, hôpitaux, de l'économie, de l'emploi. Bref, le social», lance Laurent Batumona Diata Bawu, Président de la Plateforme électorale AAAP en campagne à Kasa-Vubu. Ce, avant d'alerter le public '' attention aux candidats des étrangers''. Porteur du message de Fatshi le N° 20, ce dernier, dit-il, a besoin du nouveau mandat pour travailler et améliorer l'économie et le social du pays. Il a développé les thèmes de la campagne sous les aspects économique, infrastructure et autres. Le candidat de l'espoir de la Funa a démontré ses réalisations pour le bien-être de la population.

Affiches, posters, carnavals et calicots à perte de vue: la commune de Kasa-vubu a changé de visage, le temps d'observer l'homme populaire Laurent Batumona lors de son carnaval de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 20 décembre 2023.

Dans les principales artères de l'immense ville de plus de 10 millions d'habitants, il est difficile de rater les imposantes affiches du président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés des candidats des plateformes qui le soutiennent.

%

Avec la deuxième sortie de meeting de campagne populaire, c'est à nouveau la grande animation de Laurent Batumona, candidat n°167 à la députation nationale à la circonscription électorale de la Funa et le n°12 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de la commune de Makala sur la scène politique dans la commune de Kasa-vubu. Laurent Batumona Diata Bawu est dans l'équipe de campagne du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

''Aujourd'hui, nous sommes venus parler des élections ici à Kasa-Vubu la commune des gens intelligents, des artisans, des commerçants et des jeunes dynamiques'', lance-t-il dans son meeting. «Le candidat que vous allez voter c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il porte le n°20. Il est Congolais de pur-sang. Mwana Kin. Il n'est pas un candidat des étrangers ; non. Il est nationaliste de première ligne, il vous aime et même la paix en République démocratique du Congo», crie Laurent Batumona sous les acclamations à tue-tête.

Le candidat n° 20 m'a chargé de vous confirmer que son programme et projet de société se situe dans la perspective de continuer les oeuvres qu'il a déjà réalisées en si peu de temps seulement. L'enjeu principal de son programme, selon le candidat n°167 à Funa, est la sortie du peuple congolais de la pauvreté et de l'amener dans une situation sociale prospère.

A côté du slogan « 20/20 Fatshi béton», le président de la plate-forme électorale AAAP apparaît rassurant, avec des thématiques déclinées sur l'avenir illustrant «La construction des infrastructures routières dans la ville de Kinshasa, les infrastructures hospitalières, l'économie, la gratuité de l'enseignement avec promesse de la gratuité de l'enseignement secondaire auquel il a ajouté la gratuité de la maternité et bientôt l'effectivité de la santé universelle qui est en marche ».

Sur le thème des infrastructures routières, il a présenté un cliché des avenues en construction ou en réhabilitation à mettre sur la volonté politique de redorer le blason ternie de l'image de la ville de Kinshasa même s'il y a encore à faire. '' Comme dans le domaine de l'électrification, il y a des machines pour le barrage d'Inga qu'il faut amener pour le courant en RDC : ''Voilà pourquoi, nous devons lui accorder un deuxième mandat pour qu'il continue à améliorer les conditions de vie sociale.

C'est sous les applaudissements de cette foule immense qui a pris d'assaut le terrain de Kanda à Kasa-vubu, en face de l'église catholique Christ-Roi. La thématique économie selon Laurent Batumona, Fatshi a fait revenir la Banque Mondiale, le FMI et autres structures financières internationales en RDC. ''Sur ce plan, vous savez que Fatshi a fait face à la Covid en 2019, il a maintenu la crise économique suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui secoue le monde entier et aussi l'agression rwandaise sous le M23. Bana Funa une raison de plus pour voter Félix Tshisekedi à 100%». Il a félicité 50.000 jeunes, qui se sont enrôlés dans l'armée et la police, en formation pour faire face à la guerre d'agression.

L'homme populaire de la Funa a aussi rappelé ses réalisations. Avec ses propres moyens d'entrepreneurs, il avait colmaté la tuyauterie de la Régideso à Makala, remonté l'avenue Elengesa qui ressemblait à un ravin de près de 3 mètres de profondeurs. Les véhicules de transport qui ne roulaient plus sur cette avenue depuis plusieurs années, ont commencé à circuler. Le n° 167 de la Funa a bénéficié des noms qui prouvent qu'il vit avec la population. Au nombre de ses réalisations, il a énuméré plusieurs écoles réhabilitées de fond en comble dans les communes de Bumbu et Makala notamment, l'école St Antoine de Padou Bumbu, l'école St Matthias de Makala et St Clément et des œuvres sociales non exhaustives.

A cette occasion, Laurent Batumona a présenté tous les candidats de différentes plateformes électorales de la circonscription de la Funa telles que : AAAP, AMSC, AE, A2R et autres Conseillers municipaux.