Congo-Kinshasa: 40 ans de la Communauté Famille Chrétienne, RDC - 25 journalistes formés sur les valeurs et le sacrement du mariage

Faire un lobbying pour la préservation et la conservation des valeurs familiales en République Démocratique du Congo est la recommandation principale de la clôture d'une formation organisée par la communauté famille chrétienne (CFC) le jeudi 7 décembre 2023, à l'attention des journalistes à Kinshasa. Cette session s'inscrit dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire de l'existence du CFC.

«La protection de la famille comme socle de la société est une obligation pour tout citoyen consciencieux. Ainsi nous avons organisé cette rencontre pour outiller les professionnels des médias avec des connaissances basées sur le sacrement et les fondamentaux du mariage et de la famille. Nous sommes heureux que les hommes et les femmes de média ont compris l'idéal et ont pris l'engagement de défendre les principes sacro-saints de la famille et du mariage », a déclaré Léon Botolo Magoza, Berger de la Commission famille Chrétienne.

Et d'ajouter : « Quel est le problème ? Il y a une volonté de destruction volontaire des familles traditionnelles donc celles composées de Papa - Maman et les enfants. D'où la nécessité de faire pression sur les décideurs et le pouvoir politique afin de sauver les familles et préserver le bonheur dans les couples normaux. Car, aujourd'hui, certains mouvements se développent au détriment des familles et nos foyers ».

Il sied de noter que plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette formation qui s'est déroulé du 5 au 7 décembre au centre Interdiocésain.

Des éminents orateurs et prêtres scientifiques et catholiques nous ont enseignés sur les thèmes suivants: ''Le mariage selon le droit naturel''; ''Le mariage comme unique cadre de fondement de la famille''; ''Le mariage selon la doctrine de l'église catholique'' ; ''Le mariage chrétien face aux mutations de notre société : mariage chrétien égale famille chrétienne ''; ''Les attentes de la Communauté Famille Chrétienne pour une évangélisation par les médias ''; ''historique, charisme et message particulier de la CFC''.

Cette session de formation a pour objectif de former les journalistes afin de faire des médias un canal par lequel, l'on devra évangéliser afin de pouvoir préserver les valeurs d'une famille chrétienne issue d'un mariage chrétien donc entre l'homme et la femme afin de préserver nos enfants et familles du danger qui leurs guettent au travers des mutations sociales et la mondialisation, à l'instar de ''mariage pour tous, la liberté sexuelle, le système de ''Femme seule ''; '' Homme seul''; le concubinage; le système LBGT ; les divorces intempestifs et remariages; etc.

On a compté parmi les conférenciers le Mgr Édouard Isango, Léon Botolo, les professeurs Gilbert Nakahosa, Ekele, Mathieu Musau, Célestin Katubadi.

Chacun s'est spécialisé dans le domaine du mariage - famille et celui de la communication.

Parlant du concept ''Le mariage selon la doctrine de l'église catholique'', le Pr Gilbert Nakahosa a découragé toutes les pratiques sexuelles anormales au sein des couples, afin de maintenir les valeurs de la famille. « Ceux qui dénaturent abîment. L'humanité est détruite par la destruction des familles. La famille chrétienne constitue une révélation de la communion ecclésiale. C'est pourquoi elle doit l'attention de tous. Elle est une communauté de foi, de charité et d'espérance », a-t-il exhorté.

Tandis que Mgr Edouard Isango, Evêque auxiliaire de Kinshasa, a axé son exposée sur « le mariage chrétien face mutations actuelles de notre société ». Pour lui, « l'Eglise reste opposée à la redéfinition du mariage qui restera « comme unique cadre de fondement de la famille et la seule une institution établie par Dieu.

Profitant de l'occasion, la présidente de la commission 40 ans d'existence de la CFC, Jacky Gangale a dévoilé le calendrier du ''Jubilé Émeraude,'' de la Communauté famille chrétienne.

«Tout démarrera par une messe d'action de grâce de l'année jubilaire le 16 janvier 2024; le tournoi sportif; le symposium sur la famille; pèlerinage et vénération à la Très chère vierge Marie ; une table ronde des jeunes qui vont réfléchir sur leur avenir; journée famille chrétienne ; campagne d'évangélisation ;soirée de gala ainsi que la présentation du documentaire...», a-t-elle annoncé.

Cette session de formation a été sanctionnée par la remise des brevets qui atteste et certifie la formation sur la famille de participation aux journalistes. A cette occasion, les chevaliers de la plume et du micro ont mis en place une association qui a pour mission de promouvoir et défendre la famille et ses valeurs fondamentales dont le droit naturel au mariage défini comme une union entre un homme et une femme.

Le calendrier du jubilé d'Émeraude dévoilé

Créer en 1984 par le couple Botolo, membre du Conseil pontifical pour la famille, la CFC est marquée par la trilogie : communauté de prière et de vie.

Elle est une association privée des fidèles, sur le plan canonique dirigée par ses membres et association sans but lucratif, sur le plan civil.

Elle poursuit entre autres, l'encadrement et le suivi des couples, développer la recherche de l'harmonie et le bonheur conjugal en assurant l'encadrement des enfants pour asseoir l'éducation chrétienne.