Sénégal: OM / Bamba Dieng élogieux envers Alexis Sanchez - " C'est une source d'inspiration, j'ai beaucoup appris à ses côtés "

Arrivé à Lorient en janvier dernier, en provenance de Marseille, Bamba Dieng (23 ans) garde un bon souvenir de l'Olympique de Marseille. L'attaquant sénégalais a confié lors d'une interview, au site de la Ligue 1 que partager le même vestiaire que le buteur de l'Inter, Alexis Sanchez (34 ans) a été un moment exceptionnel pour lui.

« C'était un rêve de gamin ! J'étais trop content de pouvoir jouer à ses côtés. Quand j'étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom et, sur les réseaux, je ne faisais que regarder des vidéos de ses actions... Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de jouer avec lui ! J'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est un super mec, très gentil, on s'entendait bien et il me donnait beaucoup de conseils », a indiqué le champion d'Afrique pour le site de la Ligue 1.

Le Sénégalais de poursuivre « Il me disait à chaque fois de venir à la salle de musculation avant l'entraînement. Il me disait : « Si tu viens travailler à la salle, ça te fera du bien pour les entraînements, puis pour les matchs. » Lui, c'était sa routine. Comme tout le monde le dit, c'est un bosseur et j'essayais de l'observer le plus possible. Je ne voulais pas trop reproduire ses exercices devant lui, mais quand je rentrais à la maison, j'essayais de les faire. C'était une source d'inspiration, et ça l'est toujours aujourd'hui », a t-il confié.