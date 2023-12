Afrique: CAN 2023 - Nottingham Forest se prépare déjà aux vagues de départ !

La prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN de 2023) risque d'appauvrir l'effectif de Nottingham Forest. Six joueurs de Nottingham devraient faire partie de la compétition qui sera organisée par la Côte d'Ivoire entre le 13 janvier et le 11 février 2024.

Le défenseur nigérian Ola Aina, le trio ivoirien Serge Aurier, Willy Boly et Ibrahim Sangare et le duo sénégalais Moussa Niakhate et Cheikhou Kouyate sont les six joueurs qui devraient bientôt partir pour le pays d'Afrique de l'Ouest.

« Il est certain que nous devons penser à la période, à la robustesse et à la fraîcheur, sans oublier les performances et les plans de jeu. L'autre élément à prendre en compte est que nous perdons beaucoup de joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a donc des choses à garder à l'esprit tout en essayant de préparer et de mettre en place ce que nous espérons être la bonne équipe pour le prochain match. Et c'est là où nous en sommes avec Fulham pour le moment », a déclaré Cooper

L'attaquant Taiwo Awoniyi, qui devait faire partie de l'équipe du Nigeria, s'est blessé et absent pour au moins trois mois.