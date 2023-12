Burkina Faso: Banque Atlantique et la Sfi forment des dirigeants de Tpme

Banque Atlantique Burkina Faso en partenariat avec la Société financière internationale (Sfi), membre de la Banque mondiale, a lancé un programme de formation en gestion financière et l'accès au financement de plus de 100 dirigeants de Très petites et moyennes entreprises (Tpme), indique l'instance bancaire dans une note dont Fratmat.info a eu copie, le mardi 5 décembre 2023.

L'objectif de la formation est d'améliorer la gestion financière des Tpme pour ainsi contribuer au renforcement de leur compétitivité sur le marché local et international, et surtout leur inclusion financière. A l'occasion, plusieurs thématiques ont été abordées, à savoir la rentabilité ; la gestion de la trésorerie et du fonds de roulement, ainsi que l'accès au financement.

Cette formation a permis aux participants de développer des compétences pouvant assurer la croissance et la pérennité de leurs entreprises.

Le directeur général de la banque au Burkina Faso, Mohamed Simporé, a souligné l'importance de doter les entreprises locales d'outils nécessaires pour une gestion efficace et l'amélioration de leurs relations avec les institutions financières. « Nous attachons une grande importance à l'émergence d'entreprises locales compétitives à même de s'imposer sur le marché local et international. D'où l'intérêt de les doter d'outils nécessaires pour une bonne gestion de leurs activités », dit-il.

« Nous sommes ravis d'appuyer cette importante initiative afin de pouvoir renforcer la gestion financière et l'accès au financement de ce groupe exceptionnel et motivé d'entrepreneurs (euses) burkinabè dans le cadre de notre partenariat », a fait observer Riadh Naouar.

Abondant dans le sens, Arnaud Ligan, représentant de la Sfi au Burkina Faso, a rappelé l'importance de ces formations pour favoriser le développement des Tpme : « Les formations et le renforcement des capacités sont primordiaux pour catalyser le potentiel des entrepreneurs et des Tpme au Burkina Faso et, pourquoi pas, leur permettre de devenir les capitaines des industries de demain », dit-il.

A noter que la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de Mme Sonja Astfalck, cheffe de Projet de la stratégie de gestion financière et de l'accès au financement dans la région du Sahel.