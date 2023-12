Madagascar: Education inclusive - Le Lego Braille Bricks pour les élèves malvoyants

Des centres spécialisés et des écoles inclusives utilisent déjà le Lego Braille Bricks comme matériel didactique. Des formations ont été dispensées aux enseignants et aux formateurs du ministère de l'Education nationale pour l'utilisation de cette nouvelle méthodologie pour les élèves malvoyants.

Des avancées

Madagascar figure parmi les pays bénéficiaires des briques en braille pour les élèves malvoyants connues sous le nom de « Lego Braille Bricks ». Lego Foundation est à l'origine de ce projet pionnier qui aidera les enfants aveugles ou malvoyants à apprendre le braille de manière ludique et attrayante en utilisant des briques Lego adaptées. Dans une école inclusive de la région Atsinanana, une classe composée de 5 garçons et 4 filles, appelée classe passerelle, est initiée préalablement à l'utilisation du braille pour suivre correctement les cours et ainsi avoir plein accès à l'éducation. Paulin Razafindrakoto y applique la formation à l'utilisation des Lego Braille Bricks afin de favoriser l'intérêt et la participation des enfants aux cours dispensés. Une formation qui a été dispensée conjointement par l'UNICEF, le ministère de l'Education nationale et Lego Foundation. Selon l'UNICEF, tous les enseignants de l'école inclusive de la région Atsinanana utilisent ce nouveau concept dans leurs classes respectives comme matériel didactique. Au total, 38 enseignants et quatre formateurs du ministère de l'Education Nationale, issus de trois centres spécialisés et deux écoles inclusives, ont été formés sur l'utilisation du Lego Braille Bricks.

Avantages

Le concept « Lego Braille Bricks » est une méthodologie basée sur le jeu pour apprendre le braille aux enfants aveugles ou malvoyants. Les mathématiques, le calcul et la lecture sont notamment assimilés à travers des jeux.Chaque brique de la boîte à outils « Lego Braille Bricks » conserve sa forme iconique, mais contrairement à une brique de Lego ordinaire, les picots sont disposés de manière à correspondre aux chiffres et aux lettres de l'alphabet braille. Chaque brique montre la version imprimée du symbole ou de la lettre, ce qui permet aux enfants voyants et aveugles de jouer et d'apprendre ensemble sur un même pied d 'égalité. « L'utilisation de Lego Braille Brick renforce l'interaction entre les élèves malvoyants et voyants parce qu'ils jouent, travaillent et rangent ensemble ce matériel. Ils se communiquent et s'entraident davantage et ce climat instauré impacte positivement sur leurs résultats scolaires », témoigne Paulin Razafindrakoto.