Madagascar: Andry Rajoelina - « Je n'accepterai pas d'être perturbé pendant mon mandat »

Chose promise chose due. Le TGV a lancé hier la distribution des lampes solaires « Hazavana ho anao » au niveau des bas quartiers de la Capitale.

Inflexible. Andry Rajoelina affiche sa détermination pour entamer son second mandat. « Pendant les cinq prochaines années, nous allons accélérer le développement de Madagascar et durant ce mandat, nous n'accepterons pas d'être perturbés car nous avons besoin de travailler dans la sérénité », a-t-il martelé hier lors de sa descente à l'ANS Ampefiloha. Le TGV a d'emblée annoncé la couleur. En effet, cette déclaration de début de mandat se présente comme une sorte d'avertissement lancé à l'encontre de ses détracteurs, notamment l'opposition qui prévoit de contester sa réélection.

Retour d'ascenseur

Andry Rajoelina semble très enthousiaste à accomplir sa mission. Alors qu'il n'a pas encore été investi à son poste en attendant la cérémonie d'investiture prévue avoir lieu le 16 décembre prochain, le Chef d'Etat nouvellement réélu a lancé hier la campagne de distribution des lampes solaires « Hazavana ho anao ». Une promesse qu'il a faite durant la campagne électorale. Les quartiers d'Ampefiloha, Andranomanalina I et Ankorondrano Andrefana étaient les premiers bénéficiaires de ce projet. 6 737 familles, en raison de 3 184 dans le Tana I, 1 778 dans le Tana III et 1 775 dans le Ve arrondissement d'Antananarivo, ont reçu leur part de lampes solaires équipées de panneaux solaires de la part du président. Une sorte de retour d'ascenseur car d'après ses explications, c'est au niveau des bas-quartiers de la Ville des mille qu'Andry Rajoelina a obtenu le plus de voix durant l'élection présidentielle. Notamment à Ampefiloha Ambodirano où le candidat numéro 3 a obtenu 92% des voix. En outre, le taux de participation était de 80% au niveau de ce quartier. Un record selon le Chef de l'Etat. Le même score a également été constaté à Andranomanalina I, Andranomanalina centre, Antohomadinika III G Hangar, Andavamamba Anjezika, Ankasina, Manarintsoa Isotry, Andohatapenaka I et II, Antetezana Afovoany et Ambalavao Isotry.

Cadeau

Il s'agit de la première phase de la distribution de ces lampes solaires. En effet, Andry Rajoelina envisage de multiplier les actions sociales et la distribution de vivres au profit des plus démunis. Il a d'ailleurs annoncé hier que toutes les familles nécessiteuses recevront un cadeau de sa part à Noël. Certaines mères de famille à Andranomanalina et à Ankorondrano ont, quant à elles, reçu des cadeaux à l'avance car le chef de l'Etat leur a donné des aides financières et a offert des matériaux de construction en vue de réparer leur maison en piteux état. Certaines familles dorment à même le sol dans le quartier d'Andranomanalina. Pourtant, leurs maisons sont complètement inondées pendant la période des pluies. Andry Rajoelina a aussi ordonné la réhabilitation des ruelles et des canaux d'évacuation d'eau dans ce quartier.

Proche du peuple

Pour ce nouveau mandat, Andry Rajoelina se veut être un président proche du peuple surtout des plus démunis. Il se fixe comme objectif d'améliorer le niveau de vie de tous les foyers malgaches par la promotion de la création d'emplois. Aussi, des formations en couture, en cuisine et en coiffure vont être organisées pour aider les mères de famille à avoir une source de revenus. Par ailleurs, l'Etat malgache en collaboration avec le gouvernement américain envisagent de distribuer un lopin de terre aux familles souhaitant investir dans l'agriculture. A entendre le Chef de l'Etat, un village équipé d'eau et d'électricité, ainsi que de tous les services sociaux sera mis en place dans les périphéries de Tana pour accueillir ce projet. Andry Rajoelina a aussi touché mot de son futur gouvernement, hier. Selon ses dires, seuls les ministres proches du peuple et qui travaillent pour le peuple seront reconduits. « Il n'y aura pas de place pour ceux qui n'oeuvrent pas dans ce sens et qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels », a-t-il lancé.