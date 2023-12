Angola: L'Exécutif projette de nouvelles villes-dortoirs à des prix abordables

Luanda — L'Exécutif angolais construira des urbanisations, avec des logements à des prix abordables pour la population à faible pouvoir financier, afin de réduire, à grande échelle, le déficit de logements infrastructurels, d'ici quatre ans.

Selon un rapport publié sur le Portail du Gouvernement, citant le Plan de Développement National(PDN) 2023-2027, approuvé par le décret présidentiel nº 225/23 du 30 novembre, l'objectif est de construire rapidement et à grande échelle de nouvelles villes-dortoirs dans les zones urbaines et les zones rurales et leurs infrastructures respectives pour la réinstallation des populations vulnérables, dans les zones à risque environnemental et dans les établissements informels, en utilisant des partenariats public-privé.

Le rapport souligne que les autorités réaliseront un programme visant à compléter la plateforme informatique de gestion et de contrôle du patrimoine immobilier de l'État, pour la vente et la location de propriétés.

Selon le Plan de Développement National (PDN) 2023-2027, l'objectif est de subdiviser les réserves foncières de l'État, de les infrastructurer et de les rendre disponibles pour une auto-construction dirigée, avec des systèmes de drainage des eaux pluviales, un réseau de collecte des eaux usées, un éclairage public, des services de télécommunications et autres.

À cet effet, au cours des quatre prochaines années, le gouvernement créera également des infrastructures sur les terres des zones rurales, construira des fermes, mettra en œuvre un service en ligne pour la délivrance et le paiement des permis de construire et fournira un soutien financier pour l'acquisition ou la fourniture de matériaux à des prix abordables.

Pour réaliser ces travaux, l'Exécutif donnera la priorité aux petites et moyennes entreprises locales dans la construction de services de proximité dans les zones agricoles et les grandes réserves foncières, et fournira une assistance technique et logistique pendant le processus d'auto-construction, avec une attention particulière aux terrains dotés de faibles niveaux d'infrastructures.

Le Plan de Développement National (PDN) 2023-2027 prévoit la promotion de l'utilisation de matériaux de construction locaux, pour réduire les coûts associés aux importations, ainsi que la mobilisation des organisations communautaires et non gouvernementales et des entreprises privées pour faciliter le processus de construction et d'acquisition de matériaux.