Angola: Les gouvernorats provinciaux commencent à gérer les périmètres irrigués du pays

Luanda — La gestion des périmètres irrigués dans les provinces de Huila, Bengo, Moxico, Cuanza Norte, Cuando Cubango et Cuanza Sul est confiée, depuis jeudi, aux gouvernorats provinciaux, dans le cadre d'une action encadrée dans le Programme de Déconcentration et Décentralisation Administrative du Gouvernement angolais.

Il s'agit des sept plus grandes zones de culture du pays, notamment les périmètres irrigués de Gangelas et Matala, dans la province de Huíla, Caxito (Bengo), Luena (Moxico), Mucoso (Cuanza Norte), Missombo (Cuando Cubango) et Waco- Kungo (Cuanza-Sul), dont la gestion a été transférée du ministère de l'Agriculture et des Forêts aux gouvernorats provinciaux.

L'acte formel de signature des Conditions de Transfert de Compétence de Gestion de ces périmètres a eu lieu jeudi, à Luanda, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano.

Après avoir signé ce document, qui relevait de la responsabilité du ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, et des gouvernorats provinciaux respectifs, le gouverneur de la province de Huila, Nuno Mahapi Dala, a considéré le transfert de la gestion des terres arables aux autorités locales comme une décision correcte, pour améliorer le contrôle des principales zones agricoles du pays.

Se confiant à la presse, le gouvernant a exprimé l'espoir que les zones agricoles transférées serviront effectivement à rentabiliser les terres disponibles, avec une augmentation de la production nationale et une diversification des exportations, en vue de bénéficier aux populations angolaises.

Pour y parvenir, a-t-il souligné, il est nécessaire que la classe économique établisse des partenariats avec l'État pour investir dans le secteur agricole et tirer le meilleur parti du potentiel qu'offre le sol.

Dans le même ordre d'idées, le gouverneur provincial de Cuando Cubango, José Martins, a déclaré que, grâce au transfert de compétences susmentionné, les autorités locales pourront dynamiser et intensifier les actions visant à fournir de l'espace aux agriculteurs et à contribuer efficacement à l'augmentation de la production alimentaire du pays.

Il a mentionné qu'il existe un grand intérêt pour l'exploration des zones agricoles de la part des agriculteurs familiaux et des producteurs organisés en coopératives, qui pourraient voir leurs demandes résolues, dans un avenir proche, grâce au processus de transfert de la gestion des terres aux autorités provinciales.

"Avec l'acte d'aujourd'hui, nous pourrons mieux suivre les processus d'attribution de terres aux agriculteurs, désireux de produire de la nourriture pour la province en particulier et pour le pays en général", a-t-il ajouté.

En outre, le gouverneur José Martins a dit que la massification de la production dans le périmètre irrigué de Menongue (Cuando Cubango) pourrait garantir la protection du périmètre, en empêchant les actes de vandalisme qui ont détruit la plupart des infrastructures installées auparavant dans cette zone.

Toujours pour lutter contre les actes de vandalisme des biens publics, le gouvernant a indiqué que les autorités déclenchent des mécanismes de surveillance et d'inspection communautaires, à travers les forces de l'ordre public et de la société civile.

La vice-gouverneure pour le secteur politique et économique de Cuanza Sul, Emília Tchinawalile, a affirmé qu'avec le transfert de la gestion du périmètre, la croissance productive de la région devrait s'accélérer, car elle est l'une des zones de référence en matière d'approvisionnement en produits alimentaires pour le pays.

À son tour, le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João da Cunha, a souligné que le transfert de terres aux gouvernorats provinciaux permettra d'accélérer les processus d'attribution d'espaces et d'être plus proche des producteurs.

Il a expliqué que les sept périmètres transférés sont les principales zones irriguées à fort potentiel de production agricole du pays, en plus d'autres petites zones irriguées déjà sous la supervision des gouvernorats provinciaux.

Malgré le transfert des zones agricoles, João da Cunha a assuré que le ministère de l'Agriculture et des Forêts continuera à apporter son soutien technique et institutionnel pour la gestion des périmètres, ainsi que le suivi des agriculteurs.

D'autre part, il a précisé que les zones transférées aux gouvernorats provinciaux étaient déjà dotées d'infrastructures, avec l'installation d'équipements d'irrigation, mais qu'au fil du temps, ces infrastructures ont été vandalisées, laissant les installations inopérantes.

A l'occasion, le ministre de l'Administration Territoriale, Dionísio Manuel da Fonseca, a considéré comme extrêmement important la poursuite de l'exercice de déconcentration et de décentralisation administrative, en vue du transfert généralisé des pouvoirs fonctionnels du centre vers les gouvernorats provinciaux.

Selon lui, le processus de transfert de compétences joue un rôle fondamental dans le renforcement de la capacité de perception des recettes des organes de l'administration locale de l'Etat.

A titre d'exemple de l'importance de la déconcentration administrative et de la décentralisation, le ministre a souligné l'augmentation substantielle de la collecte des recettes au niveau municipal, qui a atteint environ 18,5 milliards de kwanzas en 2022, contre seulement 3,8 millions de Kz enregistrés en 2017, lors de la mise en œuvre du Portail du citoyen.