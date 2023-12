Angola: Un ministre d'État appelle à la lutte contre le vandalisme

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination Économique, José de Lima Massano, appelle chaque citoyen à être vigilant et à dénoncer les actes de vandalisme contre les biens publics, en mettant l'accent sur les infrastructures agricoles, car elles constituent un atout pour tous les Angolais.

Orientant la cérémonie officielle de signature des Termes de Transfert de Compétence de Gestion des sept plus grands périmètres irrigués du pays, réalisée jeudi, à Luanda, le gouvernant a également invité les gestionnaires actuels de ces zones à définir des mesures efficaces pour protéger le patrimoine de État.

Il s'agit des périmètres irrigués de Gangelas et Matala, dans la province de Huíla, Caxito Rega (Bengo), Luena (Moxico), Mucoso (Cuanza Norte), Missombo (Cuando Cubango) et Waco-Kungo (Cuanza-Sul), dont la gestion a été transféré du ministère de l'Agriculture et des Forêts aux gouvernorats provinciaux.

Malgré la destruction de la plupart des infrastructures dans les périmètres respectifs, José de Lima Massano a demandé aux gouvernorats provinciaux de créer les conditions minimales pour que les terres disponibles soient désormais au service des agriculteurs, dans la mesure du possible.

Il a également demandé au ministère de l'Agriculture et des Forêts de continuer à fournir un soutien technique et de transmettre ses expériences aux gouvernorats provinciaux, afin de mieux utiliser les infrastructures.

Caractérisation des périmètres irrigués

Le périmètre irrigué de Gangelas, situé dans la municipalité de Chibia, province de Huila, occupe une superficie brute de 6 220 hectares, dont seulement 1 992 hectares sont actuellement en cours d'exploration.

Cet espace, alimenté par l'eau du barrage de Gangelas, dispose déjà d'infrastructures pour soutenir la production agricole, comme le canal responsable du transport de l'eau, une station de pompage, des réservoirs, des résidences, entre autres équipements, en plus de disposer d'une mini pompe à eau et d'une motopompes qui, malheureusement, ont été vandalisées, selon le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João da Cunha.

Gangelas compte également environ 176 parcelles agricoles, divisées en plusieurs lots de 5, 12,5 et 25 hectares respectivement.

Le périmètre de Matala, toujours à Huíla, dispose de 10 732 hectares disponibles, dont 6 831 destinés à l'activité agricole.

Dans le même sens, le périmètre irrigué de Caxito Rega (anciennement Açucareira Heróis de Caxito), situé dans la province de Bengo, a une superficie totale de 4.628 hectares, dont seulement 2.500 hectares sont irrigués.

L'espace, doté d'un canal bordé de 23 kilomètres, est également déjà infrastructurel, avec des équipements électriques et de l'eau sous pression pour les parcelles.

En revanche, la zone agricole de Luena (Moxico) dispose de 1 710 hectares disponibles, mais seulement 478 sont irrigués, avec 122 parcelles de terrain.

Mucoso (Cuanza Norte) a une superficie brute de mille hectares, qui sert à la production agricole, en plus de disposer de 160 lots et d'infrastructures électriques et de collecte d'eau.

Dans l'entre-temps, le périmètre de Missombo (Cuando Cubango), qui a une superficie de 1 047 hectares et un canal de trois kilomètres de long, est une zone potentiellement agricole, car elle était autrefois l'un des points qui approvisionnait cette province, principalement en céréales et légumes.

Enfin, le périmètre irrigué de Waco-Kungo appelé « Matumbo », situé dans la municipalité de Cela (Cuanza Sul), compte plus de 51 exploitations agricoles et plus de dix mille hectares cultivables.

En bref, l'État angolais a investi dans l'installation de diverses infrastructures dans les sept plus grands périmètres irrigués du pays, mais la plupart des équipements ont été vandalisés, ce qui nécessitera de nouveaux investissements pour restructurer les espaces et créer un environnement propice à la production agricole.

Un périmètre irrigué peut être défini comme une zone délimitée par l'État pour la mise en oeuvre de projets publics d'agriculture irriguée.

L'acte de signature des Conditions de Transfert de Compétence de Gestion résulte de l'orientation du Président de la République, par l'Ordonnance Présidentielle n° 237/23, du 16 octobre, qui autorise le transfert de compétence de gestion dans ces domaines aux gouvernorats provinciaux.

Cette initiative s'inscrit également dans le cadre du Régime général de délimitation et de déconcentration des compétences et de coordination de l'action territoriale de l'administration centrale et de l'administration locale de l'État, approuvé par le décret présidentiel n° 20/18, du 29 janvier, aligné sur le décret présidentiel n° 105/19 du 29 mars, qui approuve la Feuille de route pour la réforme de l'État.