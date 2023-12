Gambie: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) devrait collecter 19 milliards de dalasis de recettes en 2024

Mr Yankuba Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), a révélé son optimisme que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), atteindra son objectif de 15 milliards de dalasis de recettes en 2023.

Mr Darboe a également révélé que le gouvernement de la Gambie, par l'intermédiaire du Ministère de l'Economie et des Finances, a donné l'objectif à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) de collecter 19 milliards de dalasis de recettes en 2024.

Mr Darboe, le patron de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), n'a toutefois pas révélé le montant des recettes générées de janvier à ce jour 2023, mais il s'est empressé de prédire le résultat d'ici la fin du mois de décembre.

« Qu'il pleuve ou qu'il neige, quoi qu'il arrive, avec la grâce du Dieu tout-puissant, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) excèdera son objectif de recettes pour 2023, » a-t-il déclaré, tout en saluant le dévouement du personnel de la GRA et du conseil d'administration dont le leadership a été un modèle de transparence, de clarté et de probité.

Mr Darboe s'exprimait ainsi lors d'une visite surprise du conseil d'administration aux cadres de la GRA le mardi 5 décembre 2023. Il a conseillé et rappelé aux cadres les défis qui les attendent, tout en exhortant l'ensemble du personnel de la GRA à redoubler d'efforts et à se serrer la ceinture.

Il a souligné que la GRA ne manquerait pas de remplir la mission assignée par le gouvernement dans le domaine de la collecte des recettes.

Il a appelé à plus d'esprit d'équipe, de coopération et d'engagement, affirmant que le ciel est la limite. « La direction et le conseil d'administration de la GRA feront tout ce qui est humainement possible pour soutenir le personnel de la GRA afin qu'il puisse répondre de manière efficace et efficiente aux attentes, » a-t-il assuré.

Pour sa part, la présidente du conseil d'administration, Madame Lucy Faye Jagne, a félicité le personnel et la direction de la GRA, notamment les dirigeants, pour avoir répondu aux attentes chaque année en termes de collecte de recettes.

Elle a déclaré que l'objectif fixé à la GRA est une marque de confiance et de dévouement de la GRA en faveur du développement national.

Elle a conseillé au personnel de la GRA de toujours donner une bonne image de la GRA et de redoubler d'efforts car des défis les attendent en 2024. Elle les a également exhortés à continuer à se soutenir mutuellement et à en apprendre davantage sur les lois fiscales et les autres services régissant la GRA.

Dans la même veine, le conseil d'administration et la direction de la GRA devraient entamer une tournée nationale de tous les points de vente de la GRA. L'objectif serait de rendre visite à leur personnel dans les différentes stations, d'interagir avec eux, d'obtenir des informations de première main sur leurs défis, leurs contraintes et certains des progrès réalisés par leurs directeurs de station.

La délégation sera conduite par la présidente du conseil d'administration de la GRA, Madame Lucy Faye, accompagnée du directeur général, Mr Yankuba Darboe, et du directeur général adjoint et chef de la fiscalité intérieure, Mr Essa Jallow, entre autres directeurs.

