Angola: Test pilote projette un Recensement entièrement numérique/2024

Cuito (Angola) — Les résultats définitifs du Recensement Pilote, réalisé du 19 juillet au 5 septembre de cette année, dans sept provinces du pays, indiquent les conditions objectives pour réle Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-2024) en format numérique.

C'est ce qu'a informe mercredi, dans la province de Bié, le directeur général adjoint de l'Institut National de Statistique (INE), Hernany Luís, ayant considéré le processus comme positif pour le recensement de juillet de l'année prochaine.

S'adressant à la presse à l'issue de la réunion du Groupe d'Appui Technique à la Commission Multisectorielle du Recensement/2024, qui a évalué pendant trois jours, dans la ville de Cuito (Bié), la capacité technique opérationnelle pour la réalisation du Recensement/2024, le responsable a indiqué que le Recensement Pilote avait permis de tester les niveaux organisationnels, que ce soit dans le domaine de la logistique, de la mobilité dans les zones difficiles d'accès, de la communication et du réseau technique.

Il a également fait savoir que le Recensement Pilote mettait à l'épreuve les moyens et ressources informatiques et technologiques, avec le soutien d'Internet, à travers un dispositif « tablette » numérique, utilisé pour collecter les données.

Les 470 agents de terrain, entre recenseurs et superviseurs, dans les sept provinces, 14 municipalités et un nombre égal de communes, ont utilisé leurs connaissances sur le Recensement Pilote, essentiellement en recourant aux technologies de la communication et de l'information, avec une couverture de 87,4 pour cent (% ) des territoires couverts.

%

Le processus a obtenu un niveau de réponse aux questionnaires de 98,9%, parmi les ménages familiaux, collectifs et sans abri, sur un total de 36 mille 552 logements enregistrés.

C'est pour cette raison que le porte-parole du recensement garantit également les conditions techniques et technologiques pour réaliser un recensement 100% numérique.

A cet effet, le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale (MINTTCS), membre de la Commission Multisectorielle du Recensement 2024, assure la couverture du signal Internet, même dans les zones les plus reculées du pays.

"Il a été possible de tester les difficultés liées à l'interprétation des instruments de prélèvement (questionnaire), à la manipulation des comprimés, à la résistance des matériaux et équipements, ainsi qu'à la circulation des techniciens dans les zones difficiles d'accès", a-t-il affirmé.

Concernant les contraintes du processus, le directeur général adjoint de l'INE, qui a présenté les résultats définis du Recensement Pilote, a dit que « des difficultés existent toujours, dans tout processus », mais l'hétérogénéité de la Commission Multisectorielle permet de surmonter les contraintes potentielles en temps réel.

Le porte-parole a souligné que les principaux défis sont la mise à jour cartographique, les difficultés d'accès dans certaines localités et la couverture du signal Internet.

Selon le responsable, le Groupe d'appui technique à la Commission multisectorielle du recensement comprend que les populations sont mobilisées, mais la diffusion continuera à s'intensifier et s'appuie sur les autorités locales et les partenaires sociaux, ainsi que sur les médias.

Le bilan a dicté la municipalité de Chitato, dans la commune de Luachimo (Lunda Norte) avec le plus grand nombre d'interviewés, autour de 38,9% de l'ensemble des entretiens et la municipalité de Cuangar, avec le plus faible nombre d'entretiens, 481, soit 1,3 %.

Les citoyens répondent à un questionnaire subdivisé en plus de cinq sections, l'accent étant mis sur les questions liées au logement, à la santé et à l'éducation.

Hernany Luís a indique qu'actuellement, des travaux de mise à jour cartographique sont en cours dans le pays, une opération qui nous permettra d'avoir une photographie plus actuelle de la géographie de l'Angola et qui durera jusqu'en mai 2024.

Le processus de recensement pilote a impliqué 638 techniciens et le Groupe d'appui technique à la Commission multisectorielle de recensement a défini le plan stratégique global, les calendriers d'activités, ainsi que le plan d'action, les manuels d'aide à la formation et les questionnaires de recensement.

Sous le slogan "Ensemble, nous comptons pour l'Angola", l'Institut national de la statistique réalise le 19 juillet 2024 le deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH), appelé Recensement de la population, après l'indépendance, dont le premier a eu lieu en 2014.

L'Institut national de statistique a réalisé un recensement pilote entre le 19 juillet et le 5 septembre 2023 dans sept provinces du pays soigneusement sélectionnéess, notamment Luanda, Bengo, Bié, Lunda Norte, Cuando Cubango, Uíge et Cunene.

Dans ces provinces, les données ont été collectées sur des cas particuliers, suivies d'une collecte auprès des ménages.