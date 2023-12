Angola: Le PIIM avec 1 138 projets réalisés

Luanda — Mille 138 projets, sur un ensemble de 2.358 éligibles au Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM), ont été achevés et 565 avec des niveaux d'exécution physique supérieurs à 70%.

Les données ont été révélées jeudi, à la presse, par le ministre de l'Administration Territoriale, Dionísio do Fonseca, à l'issue de la 2ème réunion ordinaire du Conseil de Gouvernance Locale dirigée par le Président de la République, João Lourenço, qui, entre autres questions, a analysé le rapport d'avancement du PIIM.

Il a fait savoir que 2.305 projets ont une exécution financière considérable, l'Exécutif intensifiant le suivi en vue d'assurer la bonne exécution des projets, la formation continue et la qualification technique du personnel, ainsi que le renforcement de la communication institutionnelle, notamment avec les Administrations Municipales, garantissant ainsi l'exécution efficace et réussie du Plan.

La réunion, selon le ministre, a été l'occasion d'examiner le portefeuille de projets du PIIM au niveau national et les différents projets en cours sous la responsabilité des gouvernorats provinciaux, des administrations provinciales, mais aussi des organismes centraux, avec un accent sur les ministères de l'Administration du Territoire, de l'Education, des Travaux Publics, de l'Urbanisme et Habitat, de l'Intérieur, entre autres.

%

MASFAMU

Les membres du Conseil de Gouvernance Locale ont également analysé le document du Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MASFAMU), concernant le rapport d'avancement du Programme Intégré de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté.

Dans ce chapitre, environ 6.991 actions ont été réalisées en 2022, permettant l'intégration et l'accompagnement de trois millions 602 mille 480 personnes.

Selon le ministre, le programme est mis en œuvre par les administrations municipales qui reçoivent chaque mois 28 millions de Kwanzas pour sa mise en œuvre, dont trois millions sont consacrés à la restauration scolaire, dans le but d'avoir de plus en plus d'enfants dans les écoles qui étudient pour devenir des citoyens utiles au développement national.

MAPTSS

Le Rapport de bilan, les perspectives et les stratégies de financement pour la formation du personnel des organismes de l'Administration Locale de l'État, du Ministère de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MAPTSS), a également été analysé au cours de la réunion.

Dans ce chapitre, Dionísio da Fonseca a fait savoir que dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, qui finance un programme d'une valeur d'environ 250 millions de dollars, l'idée est de garantir que davantage de fonctionnaires puissent être formés à l'ENAPP.

Il a informé que l'ENAPP a également une initiative avec le Programme des Nations Unies pour le Développement à travers laquelle elle renforcera également la formation du personnel au niveau de l'administration de l'État.

Le communiqué final de la réunion souligne la réalisation de 170 actions de formation, qui ont abouti à la formation de 8.590 personnels, dans six centres régionaux : Benguela (907), Lubango (2.055), Saurimo (820), Huambo (834), Uíge (542) et N'Dalatando (899).

Compte tenu de la nécessité de mieux comprendre et identifier les défis actuels, en fournissant des connaissances basées sur un nouveau modèle de service public, guidé par des critères d'efficience, d'efficacité et de rentabilité, et basé sur la coopération entre l'administration locale, la société civile et les partenaires, le Conseil de gouvernance Locale a recommandé de renforcer les programmes de formation des organismes locaux inclus dans les projets financés par la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).