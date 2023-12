Afrique: Le secrétaire du MPLA à l'hommage aux combattants cubains morts en Afrique

Luanda — Le secrétaire du Bureau politique pour les relations internationales du MPLA, Manuel Augusto, a participé jeudi, à La Havane, à Cuba, à la cérémonie en hommage aux combattants cubains tombés au cours de différentes missions en Afrique.

La cérémonie s'inscrit dans le cadre d'un autre anniversaire de l'opération Tributo, qui commémore le transfert et l'enterrement des restes des combattants internationalistes tués au combat sur le continent africain.

À cette date, qui constitue un moment solennel et qui évoque les funérailles de deux mille 085 Cubains tombés au berceau du continent pour l'éradication de l'apartheid et en faveur de l'indépendance de l'Angola, ont également participé les membres du corps diplomatique africain accrédités en Cuba, les hauts responsables du parti et du gouvernement cubains et les familles des personnes honorées.

Pendant un peu plus de trois décennies, entre 1975 et 1991, l'île des Caraïbes, à la demande du gouvernement angolais, dirigé par le MPLA, a fourni une assistance militaire à l'Angola, assiégé par d'autres forces internes et par les troupes sud-africaines du régime d'apartheid de l'époque.

L'envoi de dizaines de milliers de soldats depuis la petite île antillaise, connu sous le nom d'Opération Carlota, a constitué un exploit dans le domaine militaire et a réussi à contrecarrer les tentatives d'entraver la souveraineté angolaise.

Durant ces années de guerre, l'héroïsme des combattants cubains aux côtés des Angolais a également contribué à l'indépendance de la Namibie et à la libération du dirigeant sud-africain Nelson Mandela, après de longues années de prison.

L'impulsion victorieuse de cette force a conduit à un processus de paix entre les parties, qui a abouti également à un accord sur le retrait d'environ 52 mille Cubains qui ont accompli la tâche qui leur avait été confiée par le leadership du pays.

Dans ce contexte, en 1989, a eu lieu la cérémonie funéraire de ceux qui sont tombés en Angola, en Éthiopie et dans d'autres pays, à El Cacahual, un lieu de la capitale cubaine où se trouvent les restes du lieutenant général António Maceo et de son assistant Panchito Gómez, tués le 7 décembre 1896.

L'opération Tributo est le résultat du travail des enquêteurs légistes de l'Institut cubain de médecine légale, qui ont utilisé leurs connaissances et leur expérience pour identifier et préparer les dépouilles des combattants de la mission militaire cubaine en Angola.