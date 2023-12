Angola: Le Gouvernement angolais s'engage dans la formation des fonctionnaires

Luanda — L'Exécutif angolais reste engagé à améliorer les bonnes pratiques de formation des fonctionnaires, ainsi qu'à fournir des outils pour convenir de politiques conformément aux instruments approuvés, a déclaré jeudi, à La Havane, le ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale.

Teresa Rodrigues Dias participe dans la capitale cubaine au XXXVIIIe Congrès international du Centre latino-américain d'administration du développement (CLAD), une organisation publique internationale à caractère intergouvernemental.

Le programme du congrès comprend des thèmes tels que « La coopération internationale en temps incertains », « Le seuil d'une civilisation féministe », « L'intégration et les leçons de l'Union européenne » et « La professionnalisation comme pilier de l'administration publique au 21e siècle ».

L'événement, qui se clôture ce vendredi, promeut également l'analyse et l'échange d'expériences et de connaissances concernant la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique.

Il a lieu chaque année et est considéré comme l'une des réunions les plus importantes pour présenter les expériences et les recherches réalisées sur la réforme de l'État et de l'administration publique.

A la veille de l'événement, la ministre de la Gestion et de l'Innovation dans les services publics du Brésil, Esther Dweck, a été élue pour présider l'organisation pour les deux prochaines années.

%

A sa création, en 1972, le CLAD a eu le soutien de l'Assemblée générale des Nations Unies, avec l'idée de créer une entité régionale qui aurait comme axe d'action la modernisation des administrations publiques, facteur stratégique dans le processus de développement économique et social.

L'organisation compte 23 pays membres à part entière et un observateur. L'Angola est le seul membre effectif du continent africain.

La délégation angolaise comprend également la présidente du Conseil d'administration de l'École nationale d'administration et politiques publiques, Sandra Rodrigues Alves, le conseiller de la mission diplomatique à La Havane, Hélio Pimentel, et des techniciens du ministère des Finances.