Gabon: 'M. le Premier ministre, vous avez la responsabilité cruciale de maintenir ce capital sympathie et de confiance tout au long de la Transition'

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, Raymond Ndong Sima, était face aux honorables députés de la Transition pour présenter son discours de Politique générale. Plusieurs d'entre eux se sont succédé à la tribune pour attirer l'attention du patron de l'administration gabonaise. Au pupitre, l'Honorable Pépécy Ogoulinguendé n'a pas manqué de le faire, en rappelant au Chef du Gouvernement, les conditions des populations des quartiers défavorisés, les conditions de la gente féminine. Cette dernière qui semble être dans les casiers de l'oublie. Aussi, la Députée a t-elle soulevé la situation des habitants des "mapanes" qui pour eux, ne savent plus à quel saint se vouer.

Tout en saluant la bravoure des membres du CTRI du 30 août dernier, avec à sa tête, le Général Brice Oligui Nguema qui a gratifié le Gabon d'un "Coup de Liberté" sans effusion de sang, l'Honorable Pepecy Ogouliguendé a signifié au Premier ministre et à son gouvernement qu'ils ont la lourde charge de maintenir cette confiance des populations à l'égard du pouvoir. " Cet acte héroïque du 30 aout a suscité un immense espoir chez nos concitoyens dont les femmes et les jeunes. Et vous avez vous vous, monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement, la responsabilité cruciale de maintenir ce capital sympathie et de confiance tout au long de la Transition".

Toujours au service des plus vulnérables, la Députée a également profité de la tribune qui lui a été offerte pour évoquer la situation des habitants des quartiers défavorisés, les ''mapanes''. Ces familles, ces femmes et jeunes qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ils fondent leur espoir dans ce qui est de "notre Essor vers la félicité ''.

L'Honorable Pépécy Ogouliguendé n'a pas manqué d'attirer très respectueusement l'attention du Chef du gouvernement de la Transition sur les conditions de la gente féminine gabonaise. Pour elle, celle-ci ne doit plus jamais être l'objet d'un oubli quelconque au sein des instances de prises de décisions et doit être protégée.

Il faut rappeler à des fins utiles que Pepecy Ogouliguendé et son ONG Malachie sont très engagées pour la cause des personnes laissées pour compte. Cette femme leader de la société civile nommée à l'Assemblée nationale de Transition compte apporter modestement sa pierre à la construction d'un Gabon nouveau, pour la paix et la cohésion sociale.