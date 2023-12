Ile Maurice: Comme un parfum d'élections

C'était la dernière rencontre des comités régionaux du Mouvement socialiste militant (MSM) pour cette année. Elle a eu lieu à morcellement Raffray, Terre-Rouge, mercredi. Les sympathisants du parti soleil se sont déplacés en grand nombre pour écouter les discours des trois élus de la circonscription no 4, qui n'ont pas différé des propos de campagne électorale.

La tente installée sur le terrain de foot était bondée. Jeunes, vieux, sympathisants et curieux avaient fait le déplacement. La Parliamentary Private Secretary Subhasnee Luchmun-Roy a d'ailleurs remercié tous ceux qui sont venus des quatre coins de la circonscription, de Crève-Coeur à Vallée-des-Prêtres, en passant par Terre-Rouge et Congomah. Lors de sa prise de parole, elle est revenue sur le bilan du MSM et a évoqué la hausse du salaire minimum et l'éducation gratuite de la maternelle à l'université, entre autres. Par la suite, la députée n'a pas manqué de critiquer Navin Ramgoolam, revenant sur son goût prononcé pour les voitures et les montres de luxe.

(Les trois élus de la circonscription à la dernière réunion de la régionale du parti, à Terre-Rouge, mercredi.)

Joanne Tour, la Deputy Government Chief Whip, a, elle, parlé de la condition des femmes. Après avoir également évoqué le salaire minimum, elle a fait savoir que dans le prochain Budget, les femmes auront encore des bénéfices. La députée a parlé du pays qui est «un chantier à ciel ouvert» et des projets, comme le pont Nicolay, qui ont été complétés. Elle n'a pas manqué de tirer à boulets rouges sur Navin Ramgoolam aussi. Quant à Joe Lesjongard, il a axé son discours sur la réponse parlementaire du Premier ministre sur les dépenses du Prime Minister's Office entre 2010 et 2014 sur les boissons alcoolisées, les Rolex et une alliance de l'opposition instable car le Parti mauricien social-démocrate et le Mouvement militant mauricien ont toujours été des rivaux politiques.

Par ailleurs, le Premier ministre, qui devait venir, s'est excusé étant souffrant, mais le ministre des Services publics a fait savoir qu'il serait dans la circonscription le 23 décembre pour lancer officiellement les célébrations de Noël au caveau du père Laval.