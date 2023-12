Ile Maurice: Redécoupage - Les frontières bougent, les électeurs aussi

Six circonscriptions connaissent un grand mouvement de votants

C'est la première fois que le sujet a été évoqué en public. Mercredi dernier, lors de la régionale du no 4 à Morcellement Raffray, Terre-Rouge, Joe Lesjongard est revenu sur le rapport de l'Electoral Boundaries Commission (EBC) à la fin. En quelques lignes, il a donné une indication de ce qui pourrait se passer si le rapport était adopté.

Le rapport sera débattu à l'Assemblée nationale avant les vacances parlementaires. «Péna boukou déba sa. Kapav Prémié minis pou dir enn ti zafer, apré leader lopozision pou dir enn ti zafer. Ce rapport ne requiert qu'une majorité simple», a dit le ministre des Services publics. Selon lui, l'EBC a travaillé en toute indépendance pour le produire. «Le rapport préconise un redécoupage électoral. Par exemple, une partie de la circonscription no 5 sera intégrée dans la circonscription no 4, et une partie de cette dernière sera intégrée au no 3.»

Ce rapport, a-t-il expliqué à l'assistance, doit être présenté par cette commission tous les dix ans, puis il est déposé à l'Assemblée nationale. «Ensuite, il est soit accepté dans son intégralité, soit rejeté. Il n'est pas possible d'adopter seulement une partie», a-t-il précisé, ajoutant que depuis 1999, aucun rapport n'a été accepté. Cet exercice est réalisé, a-t-il poursuivi, pour maintenir un équilibre géographique dans le nombre d'électeurs. Il a promis à ses mandants de fournir plus d'informations si le rapport est voté. Le rapport de l'EBC sur le redécoupage électoral date de 2020 et tout laisse croire qu'il sera appliqué aux prochaines élections générales, une fois la motion du Premier ministre approuvée par l'Assemblée nationale.

Les faits marquants de ce redécoupage sont que l'archipel de Chagos, qui fait jusqu'ici partie de la circonscription de Port-LouisMaritime-Port-Louis-Est (no 3), sera rattaché à la circonscription de Grande-Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis-Ouest (no 1). La raison avancée par l'EBC est que la majorité des descendants des Chagossiens habitent cette circonscription et celle de Pamplemousses-Triolet (no 5). Cette dernière circonscription, comportant le plus grand nombre d'électeurs, a été préférée par la commission à la circonscription no 1. Cette circonscription de la capitale, tout comme les trois autres qui connaîtront un grand mouvement d'électeurs, suit les recommandations de l'EBC.

Plusieurs régions de cette circonscription, notamment du côté des Line Barracks, à côté de la municipalité de Port-Louis, seront rattachées à la circonscription no 2. Cela entraînera une réduction du nombre d'électeurs, soit 9 985 dans la circonscription no 1 (chiffres de 2020). Bien que des régions comme la Citadelle et le boulevard Victoria soient appelées à être rattachées à la circonscription no 3, Port-Louis-Sud-Port-LouisEst verra le nombre d'électeurs augmenter d'environ 5 000, avec des électeurs venant de la circonscription no 1.

Avec le redéploiement des frontières, la circonscription no 3 verra une augmentation du nombre d'électeurs, soit 9 171. Une partie de Roche-Bois, qui compte dans la circonscription no 5, sera rattachée à celle du no 3. Si l'on tient compte des chiffres en 2020, le nombre d'électeurs dans cette circonscription passerait de 21 943 à 30 918. La circonscription de Port-Louis-Nord-MontagneLongue, l'une des plus grandes, sera également affectée par le redécoupage. Ainsi, l'EBC recommande qu'une partie de Terre-Rouge à proximité de la route Verdun-Crève-Coeur (actuellement dans le no 5) fasse partie du no 4. Avec cette recommandation, cette circonscription verra son nombre d'électeurs augmenter de 7 597, passant de 48 918 à 55 151 (chiffres de 2020).

Les circonscriptions de BelleRose-Quatre-Bornes (no 18) et de Savanne-Rivière-Noire (no 14), considérées comme voisines, connaîtront d'importants changements. L'EBC recommande que les régions de Palma, Bassin et Résidence Kennedy soient détachées du no 14 pour être rattachées au no 18. Cela entraînera une réduction substantielle du nombre d'électeurs pour cette circonscription côtière, passant de 63 500 en 2020 à 47 541. En revanche, avec le mouvement des électeurs du no 14 vers le no 18, cette dernière circonscription aurait eu 16 255 électeurs de plus en 2020, passant de 43 423 à 58 267. Ainsi, elle deviendra la circonscription avec le plus grand nombre d'électeurs.

L'alliance de l'opposition s'interroge sur le timing

Navin Ramgoolam a également abordé le rapport de 2020 de l'EBC sur le redécoupage électoral qui sera bientôt présenté au Parlement - soit trois ans après sa publication - et s'est demandé pourquoi cela intervient à la veille des élections. «Ils ont la majorité. Automatiquement, ça va passer. Nous allons organiser une réunion avec nos députés dans un premier temps, ainsi qu'avec les responsables politiques des circonscriptions, pour prendre position. 'Sé inkrwayab ki sa vinn dernié ler koumsa la !'», a-t-il ajouté. Paul Bérenger, pour sa part, a qualifié cette situation d'«inacceptable». «Le rapport date de trois ans et c'est seulement le 1er décembre que Pravind Jugnauth décide d'en débattre avec une motion à ce sujet.»