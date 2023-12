Madagascar: Économie rurale - Empoissonnement dans les petits lacs de la région Androy

Dans la lutte contre la malnutrition dans le sud du pays, les produits de la pêche se profilent comme une solution prometteuse. Pour stimuler ce secteur, le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB) a entrepris une visite des lacs susceptibles d'être empoissonnés. Alors que la saison des pluies persiste depuis plus de deux semaines dans la partie nord de la région Androy, une opportunité émerge pour dynamiser la petite pêche. Cette semaine, la direction régionale de la Pêche et de l'Économie Bleue (DRPEB) Androy a procédé à des inspections sur le terrain afin d'identifier les lacs et étangs propices à l'empoissonnement. Bien que ces bassins soient asséchés pendant la saison sèche, les fortes précipitations actuelles permettent de retenir de l'eau pendant plus de six mois.

Potentiels

Suite à ces descentes sur le terrain, cinq bassins ont été repérés pour être empoissonnés. Trois d'entre eux se situent dans la commune d'Antanimora, un dans la commune de Jafaro, et un autre dans la commune d'Andalatanosy. La DRPEB souligne que cette liste est provisoire, précisant que d'autres évaluations seront menées à Bekily et Beloha pour compléter la sélection des bassins à empoissonner. Cette démarche vise à maximiser le potentiel de ces réserves d'eau nouvellement formées, offrant ainsi des perspectives économiques et nutritionnelles dans la région.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large visant à exploiter les ressources naturelles de la région Androy pour lutter contre la malnutrition et renforcer l'économie locale. Les efforts du ministère de tutelle et de sa direction régionale dans l'Androy démontrent un engagement envers le développement durable et l'utilisation judicieuse des ressources disponibles pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région. À noter qu'outre la nutrition, la dynamisation de la petite pêche pourrait également créer des activités génératrices de revenus, pour les habitants des zones bénéficiaires.