Madagascar: Anatal - Un agenda chargé

Il n'a plus le temps de poser ses valises. Le samedi 9 décembre prochain, il livrera un showcase au Jao's Pub, accompagné de Seysey et Ascayan. Le 16 décembre, il atterrira à Antsiranana pour un live au Nouvel Hôtel. Le 22 décembre, il mettra le cap sur Mahajanga au Royal Club, ensuite il célèbrera la fête de Noël avec ses inconditionnels d'Ambanja. Pour la fin d'année, ce sera au tour des Saint-mariens de le voir sur la scène du First one Club. Bref, Anatal aura un almanach chargé. De fil en aiguille, l'artiste prend de l'amplitude.

Ces nombreux contrats signés prouvent que ce jeune homme figure parmi les nouvelles stars de la Grande île. Il a un public, c'est incontestable. Membre du Label NB production, Anatal ne cesse d'épater ses auditeurs. Ses morceaux « Malilo » et « Locomotive » sont diffusés en boucle sur les ondes. De plus, il s'ouvre à différentes sonorités, à savoir, l'afrobeat, la drill, le ragga. Et cette semaine, il sortira un nouveau single, « Ex ». Cependant, la scène musicale s'avère saturée. Il va devoir mettre la barre encore plus haut pour devancer les chansonniers de sa génération.