Madagascar: Atelier - La communication bienveillante au coeur des discussions

Dans une société où les habitants sont de plus en plus violents et virulents entre eux, tant physiquement que verbalement et moralement, pédagogues, philosophes et éducateurs ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser sur la communication non violente.

Une conférence interactive

C'est malheureusement en plein cœur des 16 jours d'activisme contre la violence qui a débuté le 25 novembre dernier que des faits de société mettant en exergue des cas de violences sur des enfants ont été rapportés sur les réseaux sociaux.

C'est dans ce contexte qu'une conférence sur la communication non violente sera donnée demain dans la matinée à la médiathèque de l'IFM. Elle sera axée sur la communication non violente du point de vue de Marshall Rosenberg, consistant à écouter ses émotions, apprendre à dire non, défendre ses idées en langage non violent. L'apprentissage de ce genre de communication pour gérer les crises sera au programme ainsi que d'autres exercices pratiques.

Les fantômes de l'Ego, un livre sur la pédagogie bienveillante

La conférence débutera à 10 heures et sera immédiatement suivie de la présentation du livre de Julien Lavenu : « Les fantômes de l'Ego ». En savoir un peu plus sur l'auteur pourrait déjà lever un petit voile sur le contenu de ce livre. Julien Lavenu est un philosophe praticien, auteur d'une quinzaine de livres vendus un peu partout dans le monde. Ce dernier a travaillé avec les enfants pendant 20 ans et se consacre à la formation de professionnels de l'enfance à travers le Labo Philo qu'il a fondé il y a 10 ans.

Il s'agit d'une référence internationale dans le domaine de la pédagogie bienveillante et de la pratique philosophique. Cet ex-enseignant propose également des formations et des accompagnements individuels sur la communication assertive, c'est-à-dire la capacité d'un individu à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui mais également l'auto-empathie, la reconnexion à soi et l'identification des fantômes de l'ego qui empêchent de s'accomplir. Quoi qu'il en soit, la présentation du livre demain en dévoilera beaucoup plus sur son contenu.

Aborder les questions philosophiques avec les enfants

Dans cette lancée sur la communication avec les enfants, un atelier beaucoup plus technique destiné à une cible plus restreinte sera organisé demain après-midi dans la même médiathèque. Il s'adresse au corps enseignant et aux animateurs jeunesse. Cet atelier a pour objectif de donner des clés à ces éducateurs pour mener à bien un atelier de philosophie avec des enfants : l'organisation, l'animation de la séance, la construction de contenu, les supports, les jeux et activités ludiques mobilisées seront abordés durant l'atelier.