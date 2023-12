Madagascar: Innovation - Lancement de Za Mandresy, une nouvelle application audiovisuelle ce soir

Une nouvelle application dénommée Za Mandresy sera lancée officiellement ce soir au Cinepax Ambodivona.

Cette application destinée à promouvoir la créativité audiovisuelle malgache a été conçue et entièrement réalisée par des développeurs malgaches. « Elle est également destinée aux Malgaches », souligne Mandresy Andriamiarana, la fondatrice et CEO de la boîte de production Mandresy Prod. Cette nouvelle Plateforme de Diffusion de contenus vidéos à la demande est facile d'utilisation et beaucoup plus sécurisée que les pages de réseaux sociaux. En effet, c'est suite au piratage subi par la page dans les réseaux sociaux d'une des émissions produites par Mandresy Prod il y a un an de cela que l'idée de mettre en place une application leur est venue.

En rappel, Mandresy Prod produit depuis 5 ans différentes émissions télévisées basées sur la vie quotidienne des Malgaches. La diffusion d'informations est faite à leur façon, pleine d'humour et de dérision. L'équipe propose des contenus de divertissement et de culture générale en quelques sortes.

Évoluant dans le contexte post-Covid, la maison de production décide de suivre son temps en se tournant vers la production digitale. La sensation d'insécurité ressentie après le piratage sur ses réseaux sociaux déclenche alors des recherches d'innovations aboutissant à cette avancée technologique significative.

L'application propose gratuitement aux utilisateurs, les émissions de Mandresy Prod. Mais cette dernière collabore également avec d'autres boîtes de production pour de plus larges choix de contenus sur la plateforme. Cette collaboration est d'ailleurs encore ouverte à d'éventuelles collaborations, non payantes elles non plus.

L'application offre également plusieurs autres fonctionnalités dont la diffusion de bandes annonces ou de « trailers » de producteurs et réalisateurs, tout droit sortis de l'industrie du cinéma malgache. Les utilisateurs seront également au fait des derniers événements culturels qui auront lieu prochainement dans la section Event sans oublier la section « short » qui permettra d'explorer la diversité malgache grâce à des mini-vidéos.

Par ailleurs, l'application propose aussi la diffusion de clips malgaches pour mettre l'accent sur cette mise en valeur des talents des Malgaches. Enfin, il est possible à tous les utilisateurs de communiquer entre eux dans la section réseau social de l'application, l'objectif étant de rapprocher les Malgaches du pays avec les membres de la diaspora malgache où qu'ils soient.

L'application est déjà disponible sur Playstore et incessamment sur IoS. Les utilisateurs auront l'opportunité d'en savoir plus ce soir, lors de la soirée de lancement qui débutera à 18h30.