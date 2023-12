Afrique: Basket 3x3 / JO de Paris - Le rêve olympique des Ankoay hommes

Après une première apparition à Tokyo en 2021, le basket 3x3 enchaîne une deuxième olympiade en France en 2024. L'équipe des Ankoay tente de remporter l'un des cinq tickets encore disponibles.

Le rideau de la Coupe d'Afrique de basket 3x3 2023 est tombé, mais le rêve olympique pour les Ankoay hommes pourrait encore continuer. De par son classement africain et de son statut à la date de finalisation des équipes, Madagascar est qualifié pour disputer la troisième étape de la qualification olympique.

Ce tournoi réunira les 16 équipes masculines du 16 au 19 mai 2024 à Debrecen en Hongrie. Madagascar et l'Egypte sont les deux représentants de l'Afrique à cette étape qualificative aux côtés de la Hongrie, hôte, le Porto-Rico, le Canada, la Mongolie, le Japon, la France, la Lituanie, les Pays-Bas, la Lettonie, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne et la Pologne. Cette année 2023, les Ankoay hommes ont participé à plusieurs tournois, qui ont permis à Madagascar d'améliorer son classement continental et mondial.

En Afrique, Madagascar est classé troisième derrière l'Egypte et le Bénin. Disputer les Jeux Olympiques, c'est le rêve de tous les joueurs, bien plus qu'une coupe du monde. Les Livio, Rick-Ley, Elly et Arnol ont connu la Coupe d'Afrique et la Coupe du monde et là, leur prochaine étape, ce sont les Jeux Olympiques. Un rêve qui n'est pas impossible, mais surtout, conditionné, par une bonne préparation et une participation à d'autres compétitions, qui pourraient rehausser le niveau des joueurs.

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le tournoi du basket 3 x 3 se disputera du 30 juillet au 5 août 2024 sur la Place de la Concorde, 8 sélections masculines seront retenues dans les deux catégories. Trois nations sont déjà assurées de disputer les jeux parisiens à savoir, les Etats-Unis, la Serbie et la Chine. En plus du tournoi auquel Madagascar participe, il y a deux autres étapes qualificatives où Madagascar est en stand-by pour la seconde étape du 3 au 5 mai au Japon. Sa participation dépendra de la qualification ou non de l'Egypte, championne d'Afrique en titre au premier tournoi qualificatif