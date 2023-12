Maroc: Fès - Clôture de la 5ème réunion du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains

Fès — Les travaux de la cinquième session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains ont pris fin jeudi soir à Fès.

Cette session, inscrite dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 4 du Dahir portant création de la Fondation, a été marquée par l'intégration de 14 nouvelles sections, portant ainsi à 48 le nombre total de ses sections à travers les pays africains.

Les membres de la Fondation ont examiné les projets et les activités prévus pour l'année 2024, les approuvant au sein des quatre commissions permanentes de la Fondation, à savoir la Commission des Activités Scientifiques et Culturelles, la Commission des Etudes de la Charia, la Commission de la Revitalisation du Patrimoine Islamique Africain, et la Commission de la Communication, de la Coopération et du Partenariat.

Le Secrétariat Général de la Fondation a également présenté un rapport sur les activités de l'année 2022, une synthèse des activités de l'année 2023, en plus du lancement officiel de la "Charte des Ouléma Africains", document de référence définissant la voie doctrinale et servant les objectifs des oulémas de la Fondation.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire Général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Mohamed Rifki, a souligné l'impératif pour les ouléma africains de préserver et de protéger les composantes de la personnalité musulmane africaine en lui assurant un encadrement adéquat.

%

Il a insisté sur la nécessité de protéger les croyances, basées sur les constantes religieuses communes.

M. Rifki a mis en exergue l'importance du travail accompli au cours de cette session par tous les membres des sections de la Fondation. Ils ont approuvé un ensemble de projets et de programmes de travail comprenant des séminaires internationaux, des concours du Saint Coran, du Hadith, des événements culturels, des sessions de communication et d'autres initiatives visant à raviver le patrimoine islamique africain.

Il a souligné que l'évolution du fonctionnement de l'institution, l'expansion dans les pays africains, et l'accumulation d'expériences et de programmes de travail exigent des efforts accrus pour répondre aux attentes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine qui accordé un intérêt particulier aux ouléma.

Le succès de la mise en oeuvre des manifestations scientifiques et culturelles, qu'il s'agisse au niveau du Secrétariat Général ou des sections, dépend non seulement d'une mise en oeuvre adéquate mais nécessite également de rappeler l'importance d'investir dans les efforts déployés et les succès obtenus, afin de suivre leur diffusion et de continuer à les diffuser pour atteindre les objectifs souhaités, notamment en ce qui concerne la consécration et la consolidation des constantes religieuses.

M. Rifki a souligné l'importance des sections locales de la Fondation dans le guidage et l'éducation religieuse. Il a affirmé que l'expérience des équipes d'ouléma au sein des sections, leur compréhension de la situation religieuse, culturelle et la réalité scientifique, ainsi que leur conscience de l'importance de faire progresser les activités scientifiques proposées à organiser, sont suffisantes pour contribuer à améliorer et à perfectionner le travail de la section.

Dans ce contexte, le Secrétaire Général a appelé à l'unification de l'orientation générale des sections de la Fondation dans les différentes capitales africaines, afin de coordonner leurs travaux et d'adapter leurs activités scientifiques et culturelles pour être cohérentes avec l'orientation générale des activités de la Fondation.

Chaque section doit conserver ses spécificités scientifiques et patrimoniales tout en prenant en compte les priorités de mise en oeuvre et de réalisation.

M. Rifki a souligné que la capacité à mettre en oeuvre toutes les activités programmées annuellement et à réussir à gérer leur organisation dépend de la présence d'un leadership fort et efficace au sein de la section.

Il a affirmé que "le leadership au sein de la section exprime la capacité de stimuler les énergies et compétences existantes dans le pays et de les faire coopérer avec la section pour atteindre les objectifs fixés et souhaités.