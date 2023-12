Maroc: COP28 à Dubaï - SAR la Princesse Lalla Hasnaa participe à la 1ère réunion annuelle de Haut niveau du 'Partenariat pour une éducation verte'

Dubaï — Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, a participé, vendredi à Dubaï, à la première réunion annuelle de Haut Niveau de l'initiative "Partenariat pour une éducation verte", organisée par l'UNESCO et le ministère de l'Éducation des Émirats Arabes Unis, dans le cadre de la 28è Conférence des parties sur le changement climatique (COP28).

A son arrivée à la Zone Verte "House of Sustainability", Son Altesse Royale a été saluée par Chakib Benmoussa, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, S.E Ahmed Belhoul Al Falasi, ministre de l'Éducation des Émirats Arabes Unis, Stefania Giannini, Directrice générale adjointe de l'éducation à l'UNESCO, ainsi que S.E. Shamma Al Mazrui, ministre émiratie du Développement communautaire et Championne de la jeunesse pour le climat.

Par la suite, Son Altesse Royale a eu des entretiens avec S.E. Shamma Al Mazrui, en présence de S.E. Ahmed Belhoul Al Falasi, côté émirati, et de M. Bemoussa et Nouzha Alaoui, Secrétaire générale de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement, côté marocain.

Son Altesse Royale a, par la suite, pris part à l'ouverture de la Session spéciale de Haut Niveau "Partenariat pour une éducation verte", dont les travaux ont débuté par des déclarations de deux représentants du Mouvement mondial des scouts et de l'UNICEF.

%

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a partagé la tribune lors du panel de haut niveau sur la préparation de chaque apprenant au changement climatique, avec le ministre de l'Éducation des Émirats Arabes Unis et la Sous Directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, en présence de S.E Shamma Al Mazrui, ainsi que d'autres éminentes personnalités.

Son Altesse Royale a été conviée à prendre la parole à l'occasion de la première réunion annuelle du "Partenariat pour une éducation verte", lancé en septembre 2022 lors du sommet des Nations Unies pour la transformation de l'éducation, organisé à New-York par l'ONU, et auquel la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement avait activement participé.

Dans Son allocution à cette occasion, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a partagé l'action concrète, continue et féconde de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement, pour l'éducation au développement durable au travers des programmes qu'elle mène depuis 20 ans, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Son Altesse Royale a mis en avant les actions de la Fondation visant à mobiliser et fédérer les jeunes en Afrique au travers de ses deux initiatives "African Youth Climate Hub" et l'"African Green Universities and Youth Education Network". Plusieurs membres du réseau de ces deux initiatives sont mobilisés à la COP28, par la Fondation et ses partenaires, pour porter la voix du Sud.

A l'issue de la séance d'ouverture de cet événement de haut niveau, SAR la Princesse Lalla Hasnaa s'est rendue au "Greening Education Hub" où Son Altesse Royale a suivi une présentation, sur écran interactif, des objectifs de l'impact du "Partenariat pour l'éducation verte" dans le système éducatif émirati, structuré autour de quatre piliers d'action de l'éducation transformative.

Avant Son départ, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a posé pour une photo souvenir avec les Jeunes Reporters pour l'Environnement qui représentent les 12 régions du Royaume.

A rappeler que la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'Environnement a pour mission principale l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Sa cible principale est la jeunesse, répondant au credo de sa Présidente, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui est convaincue que forger la conscience environnementale des générations de demain est un des leviers les plus puissants pour le développement durable.