Congo-Kinshasa: Tanganyika - La sécurité et la quiétude règnent à Nyunzu (Vice-gouverneur)

« La sécurité et la quiétude règnent dans le territoire de Nyunzu. Toutes les voies sont désormais accessibles et toutes les communautés vivent en harmonie », a déclaré à la presse le vice-gouverneur du Tanganyika jeudi 7 décembre à Kalemie, à son retour de ce territoire. Il dit avoir réuni les deux communautés Twa et Bantou et les a convaincues à vivre ensemble.

« Quand je suis entré en fonction, j'avais appelé les notables de Nyunzu. Je leur avais dit ceci : 'toutes les voies d'accès étaient inaccessibles et j'avais promis que si on n'arrive pas à ouvrir les voies et remettre la sécurité moi je vais démissionner'. Dieu merci, il n'y a plus d'insécurité. Je ne sais pas si on peut me citer un seul village aujourd'hui, une seule route à Nyunzu où il y a l'insécurité. C'est-à-dire que cette insécurité a été provoquée par la manipulation », a expliqué le vice-gouverneur du Tanganyika.

Sa politique consiste, selon lui, à convaincre les communautés et montrer à la face du monde que toutes les communautés sont égales qu'elles soient bantoues ou pygmées.

Il a assuré que calme et la sécurité étaient revenus sur tous les axes routiers :

« Aujourd'hui, vous quittez Nyunzu il y a la route qui va à Kabeya Mukena-Kalima, Mpanda, Kankwala jusqu'à Kampulu vous arrivez à Lambo Katenga dans le territoire de Kalemie et vous revenez à partir de 75 Km ici à Mapanda. A Nyunzu, vous allez à Lwizi, vous allez sur la route Manono même à minuit vous allez circuler ».