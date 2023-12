Cameroun: Yaoundé hôte d'un sommet international sur l'intelligence artificielle et les médias

Dakar — Yaoundé, la capitale du Cameroun, abrite du 4 au 6 mars 2024, un sommet international consacré à l'usage et l'impact de l'intelligence artificielle à l'initiative de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) et l'Agence des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a-t-on appris d'un communiqué.

''Le Sommet UAR-UNESCO sur l'intelligence artificielle et les médias est un événement incontournable qui marquera une étape cruciale vers un avenir médiatique plus intelligent et plus durable en Afrique'', rapporte notamment un communiqué.

Le texte souligne que les débats porteront sur les questions d'éthique, d'automatisation des processus éditoriaux, et d'impact de l'intelligence artificielle sur la diversité et l'intégrité de l'information.

Il fait savoir que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l'Union internationale des télécommunications (IUT) participeront à cette rencontre.

L'intelligence artificielle est un outil puissant pour innover, informer et inspirer, mais constitue l'''un des plus grands défis des médias africains dans leur globalité (...) dans la gestion quotidienne des avancées technologiques, signale les organisateurs.

Ils estiment que ce sommet sur l'intelligence artificielle et les médias sera marqué par la présence de grands hommes de science dans le domaine de l'intelligence artificielle et servira de cadre de présentation, de confrontation des résultats de la recherche et leur application au sein des médias.