Tunisie: Actionnant pour la 1ère fois l'Article 99 de la Charte onusienne Antonio Guterres - « La catastrophe humanitaire est imminente à Gaza »

Une femme palestinienne pleurant sur la dépouille de ses enfants tués dans le bombardement israélien sur Rafah, dans le Sud de Gaza. Le 7 décembre 2023. © AP/Hatem Ali

· Face à la résistance héroïque des Palestiniens, l'armée israélienne s'apprête à inonder les tunnels de Gaza !...Un scénario d'horreur

· La situation est vraiment «apocalyptique », l'ONU ne pouvant plus faire acheminer de l'aide aux civils palestiniens...

Au moment où la situation enregistre des développements sans précédent à Gaza avec un acharnement barbare des militaires sionistes qui commettent des crimes depuis 60 jours de guerre devant une communauté internationale muette, particulièrement l'Occident (USA et Union européenne) avec des réactions prudentes et lâches.

Devant cette tragédie sans précédent, le secrétaire générale de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, qui a fait preuve de courage face à l'arrogance sioniste, a fini par adresser une lettre inédite au Conseil de sécurité, réclamant un cessez-le-feu humanitaire immédiat et actionnant, pour la première fois depuis son avènement à l'ONU, l'article 99, servant à mettre en garde contre une catastrophe humanitaire face au risque imminent d'un «effondrement total de l'ordre public» à Gaza.

«Avec les bombardements constants des forces armées israéliennes, et en l'absence d'abris et du minimum pour survivre, je m'attends à un effondrement total de l'ordre public bientôt en raison des conditions désespérées, ce qui rendrait impossible une aide humanitaire même limitée », a-t-il écrit en substance, car ce qui se passe, ces derniers jours, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale...».

%

Pour leur part, les dirigeants des pays du G7, réunis mercredi d'urgence en visioconférence, ont tiré la sonnette d'alarme, tout en appelant, dans une Déclaration commune, « au retour à un processus de paix plus large entre Israéliens et Palestiniens et réaffirmé leur soutien à la création d'un État palestinien, dans le cadre d'une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans une paix juste, durable et sûre ».

L'exode forcé a commencé

Sur le terrain, c'est la généralisation des frappes aériennes et terrestres sur l'ensemble de l'enclave, particulièrement dans la région et la ville de Khan Younès, jusqu'ici relativement épargnée. C'est ce qui explique les exodes massifs de la population vers une zone restreinte proche de la frontière égyptienne

Cela revient à dire que Tel-Aviv est en train d'appliquer ses plans, à savoir une déportation de fait et forcée des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï. Une idée totalement rejetée, au départ, par le gouvernement égyptien, mais tout semble indiquer que les sionistes mettent tout en oeuvre pour placer les autorités du Caire devant le fait accompli.

En effet, des milliers de personnes, tous des civils, surtout des femmes et des enfants ainsi que des personnes âgées, se sont retrouvées à pied, à moto, ou entassées dans des charrettes, condamnées à fuir vers le sud près de la frontière fermée avec l'Égypte.

Réitérant ses déclarations, que les observateurs assimilent à des coups de bluff, Benjamin Netanyahu a prétendu que les forces israéliennes « encerclaient la maison de Yahya Sinouar, le chef du Hamas, Yahya Sinouar, 61 ans dont 23 passés dans des prisons israéliennes,

D'ailleurs et comme par enchantement, les généraux israéliens ont multiplié, les dernières quarante-huit heures, les annonces de découvertes de caches et de tunnels servant de dépôts d'armes.

S'appuyant sur ces pseudo-révélations, l'occupant israélien assure qu'il est déterminé à poursuivre le génocide des Palestiniens « jusqu'à la libération de tous les otages et l'élimination de tous les chefs et combattants du Hamas

L'horreur la plus totale

Quant aux USA, ils continuent à soutenir les militaires israéliens, tout en essayant de démontrer à la communauté internationale et leur opinion publique qu'ils sont soucieux d'apporter, par le biais de l'Agence américaine (Usaid), l'aide humanitaire aux civils palestiniens confinés dans un périmètre de plus en plus réduit. Autre horreur que semble préparer l'armée israélienne : la mise place d'une probable opération de pompage d'eau destinée à inonder les tunnels sous Gaza tout en polluant les nappes aquifères qui permettent d'alimenter Gaza en eau potable !

En tout état de cause, et comme le décrit le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk, lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Genève, «les Palestiniens vivent à Gaza dans « l'horreur la plus totale ». La situation est vraiment «apocalyptique », s'est-il exclamé, surtout si l'on sait que, désormais, l'ONU ne sera plus capable d'acheminer de l'aide vers Gaza depuis l'Égypte via le point de passage frontalier de Rafah.

Pour leur part, les Européens sont de plus en plus divisés quant aux positions à prendre dans le sens où les dirigeants des « 27 » ainsi qu'une partie de l'opinion publique ne sont plus disposés à admettre les tueries commises par l'Etat hébreu.

«Ce à quoi nous assistons à Gaza est un nouveau carnage. Combien de victimes ? Nous ne le savons pas, personne ne le sait. Une estimation avance 15 000, mais je crains que sous les décombres des maisons détruites, il y en ait beaucoup plus, avec un grand nombre d'enfants», affirmait le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, relayé par l'AFP.

Mais les médias, mis sous la coupe des propagandistes sionistes, ne sont pas de cet avis, ce qui explique la désertion de la moitié de la salle par les représentants des médias au moment où Josep Borell a parlé, expressément, d'un « carnage mené par les Israéliens à Gaza... ».