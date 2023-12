Tunisie: 5e édition du Festival International de Cinéma Environnemental de Gabès du 8 au 11 décembre 2023 - Entre passion du cinéma et conscience environnementale

La compétition du festival verra, cette année, la participation de 35 films documentaires et un jury composé de cinéastes, femmes et hommes de culture tunisien.n.e.s et arabes. Au programme, également, deux ateliers autour de la photographie et du court-métrage et 8 essais filmiques réalisés par des enfants.

Organisé par l'Association tunisienne de l'environnement et de la nature de Gabès, le Festival International du Film Environnemental de Gabès entame sa 5e édition du 8 au 11 décembre 2023. À cette occasion une riche sélection de films de différents genres et formats axés, bien entendu, sur des questions liées à l'environnement, à la biodiversité et au développement durable, sera accessible gratuitement au public avec des projections réparties entre l'Institut supérieur des arts et métiers et le Centre universitaire d'animation culturelle et sportive de la ville.

La compétition du festival verra, cette année, la participation de 35 films documentaires et un jury composé de cinéastes, femmes et hommes de culture tunisien.n.e.s et arabes. Au programme, également, deux ateliers autour de la photographie et du court-métrage et 8 essais filmiques réalisés par des enfants.

Réalisateurs, producteurs et critiques en provenance de l'Iraq, de la Syrie, Libye, Egypte, Turquie, Italie, Maroc, Oman, Royaume-Uni, Espagne, Sénégal, Algérie et, bien entendu, de la Tunisie, présenteront leurs productions et s'engageront dans des débats et autres discussions sur les défis environnementaux auxquels le monde est confronté et sur la manière d'utiliser le cinéma comme moyen de sensibilisation et de changement social.