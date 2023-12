Ile Maurice: La réussite du collège St-Helena

Alors que les chiffres de réussite sous l'Extended Programme sont catastrophiques, avec seulement 8,9 % de réussite cette année, le collège St-Helena sort du lot. 37,6 % des élèves de ce programme ont réussi leurs examens. Comment s'explique ce succès ?

Tout est une question d'approche, explique Riad Hullemuth, le recteur du collège. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la préparation au succès qui commence des années avant les examens. «Nous avons des élèves qui arrivent en Grade 7 de l'Extended Programme sans savoir lire ni écrire. C'est là que le travail commence», dit-il. Les élèves bénéficient de l'attention particulière non seulement des enseignants, mais aussi de la direction de l'école. Les classes sont souvent visitées. De plus, les rencontres avec les parents sont récurrentes. «Il y a aussi le continuous assessment que nous faisons et qui nous permet d'évaluer les progrès des élèves et de nous adapter en conséquence», avance le recteur.

Puis, à l'approche des examens, le travail devient plus assidu. En plus des cours, il y a des ateliers de travail et l'emploi du temps change. «Par exemple, nous pouvons avoir trois périodes pour un sujet. Lors de la première, il y a des explications et les deux autres sont consacrées à répondre aux questions des past papers»,dit Riad Hullemuth. L'exercice se fait dans les conditions d'examens. Les élèves ont tous leur«work sheet». «Rien que pendant le troisième trimestre, nous faisons entre 20 000 et 30 000 photocopies pour ces exercices. Tout le monde aide financièrement : la PTA, les enseignants et la direction. Rien n'est demandé aux élèves», précise le responsable de l'établissement. Lorsque le besoin se fait sentir, les enseignants dispensent aussi des cours pendant les heures de récré ou en ligne après les heures de classe. Et pour que les enfants ne manquent de rien, ils ont souvent à déjeuner à l'école.

%

Tout cela, dit Riad Hullemuth, est la clé de la réussite. «Il n'y a pas telle ou telle chose à faire en isolation. Ce que la direction a mis en place est tout un système. Mais je tiens aussi à dire que sans la bonne volonté et le dévouement des profs, rien ne serait possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour leurs classes et je pense que c'est le socle de ce succès.»