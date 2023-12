Maroc: L'exploration des Jardins et Paysages au menu des débats le 10 décembre au Musée YSL à Marrakech

Marrakech — Une conférence sur l'exploration des Jardins et Paysages aura lieu, le 10 décembre courant, au Musée Yves Saint Laurent à Marrakech, sous le thème "fondements théoriques et stratégies de conception des jardins et du paysage".

Organisée par l'École Nationale d'Architecture de Marrakech (ENAM), en partenariat avec les universités de Pise et de Pescara en Italie, avec le soutien du programme Erasmus+ de l'Union européenne (UE), cette rencontre, animée par l'architecte, Monica Botta, sera une immersion dans le monde captivant des jardins et des paysages, guidée par l'expertise exceptionnelle de cette spécialiste italienne de l'architecture contemporaine, indique un communiqué des organisateurs.

"Cet événement promet un temps immersif dédié à la beauté et à la durabilité des jardins et des paysages, à explorer de nouveaux horizons et à contribuer à l'évolution d'une vision commune de l'aménagement responsable", souligne le communiqué.

Au coeur de cette expérience unique, l'architecte émérite Monica Botta prendra la parole pour partager son expertise et sa vision avant-gardiste dans le domaine de l'aménagement paysager, précise la même source, relevant que cette rencontre sera une opportunité rare d'explorer les concepts novateurs et les réalisations remarquables de cette figure emblématique de l'architecture contemporaine.

L'objectif de cette conférence transcende les frontières de la spécialisation, invitant un public varié allant des spécialistes chevronnés aux étudiants enthousiastes, en passant par les architectes et les paysagistes.

Lors de cette rencontre, l'accent sera mis sur la sensibilisation à la culture de l'architecture et de l'aménagement responsables, insufflant ainsi une nouvelle énergie dans le paysage créatif du Maroc.

Cette conférence aura lieu à 18h à l'auditorium du Musée Yves Saint Laurent Marrakech.