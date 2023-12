Cote d'Ivoire: Can 2023- Beugré Mambé sollicite l'engagement des acteurs de la culture pour la réussite de l'évènement

Le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a sollicité l'engagement des acteurs de la culture pour la réussite de la Can 2023 organisée en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.Il s’exprimait à l’occasion d’un entretien qu’il a eu avec les artistes, le 08 décembre 2023 à Abidjan. Rapporte le Cicg.

« Dites aux Ivoiriens que vous êtes des ambassadeurs de l'évènement qui va avoir lieu. Appropriez-vous l’évènement. Mobilisez-les et profitez-en pour leur dire de soutenir les Eléphants », a exhorté le chef du gouvernement.

Pour le Premier ministre, la mobilisation des artistes doit se traduire par leurs différentes productions. Notamment, les chansons. « Je vous demande de sortir des chansons et de sensibiliser vos frères et sœurs pour qu’ils prennent la Can 2023 à leur compte », a-t-il lancé.

Ces chansons, selon Robert Beugré Mambé, doivent faire ressortir les grandes richesses et valeurs du pays que sont l’unité, la fraternité, l’hospitalité, etc.

Le Chef du gouvernement a annoncé la création de Fan-zones dans les villes prévues pour abriter cet évènement sportif. Ces Fan-zones permettront de regrouper les supporters qui n’auront pas accès aux stades. Ils serviront à créer la proximité entre des artistes et ces supporters. Car la Can 2023 est également une vitrine pour mettre en valeur l’industrie culturelle et touristique de la Côte d’Ivoire.

Aussi, pour la participation des artistes, des tickets seront offerts et des convois seront organisés pour favoriser le déplacement des artistes.

A l’instar de l'humoriste Gohou Michel, les artistes ont assuré le Chef du gouvernement de leur engagement à prendre leur place dans l’organisation de la Can 2023. « Nous sommes les ambassadeurs de la culture et on porte très haut le drapeau du pays. Les délégations qui viendront bénéficieront de notre hospitalité », a dit Michel Gohou.