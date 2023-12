Afrique: L'Angola et la Zambie analysent les problèmes de santé le long de leur frontière commune

Livingstone — Les Républiques d'Angola et de Zambie se réunissent aujourd'hui (vendredi), dans la ville zambienne de Livingstone, pour discuter des questions liées à la situation sanitaire actuelle dans les deux pays.

Les deux pays partageront les niveaux d'information et d'éducation communautaire, pour établir des réponses communes.

La réunion est organisée par le gouvernement de Zambie, financée par l'organisation non gouvernementale Isdell Flowers Malaria Initiative et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), par l'intermédiaire de la Banque mondiale.

A l'ouverture des travaux, le représentant du ministère de la Santé de Zambie, Carlitus Kaayunga, a rappelé que le paludisme continue d'être la principale cause de décès dans la région de la SADC, ce qui signifie que les pays membres doivent agir ensemble pour adopter des mesures de contrôle et d'éradication de la maladie.

Il a estimé qu'aucun pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe n'aura la capacité de maintenir le contrôle de la maladie sans l'aide des régions voisines.

Pour sa part, le directeur provincial de la santé de Cuando Cubango, João Chihinga, qui dirige la délégation angolaise, a souligné l'importance d'une action conjointe et combinée, visant à apporter des réponses plus concrètes aux pathologies les plus diverses qui affligent encore les deux pays.

La réunion, qui dure trois jours, inclut également d'autres partenaires tels que TKMI, The Mentor Initiative, Redisse IV Angola et E8, avec la participation de plus de 100 citoyens liés au secteur de la santé des deux pays.

L'Angola et la Zambie partagent une frontière de 110 kilomètres. Les deux peuples étant unis par des liens culturels, historiques, d'amitié et de consanguinité des deux côtés, mais divisés par le fleuve Cubango.