Afrique: L'adoption par le Danemark de la loi interdisant les autodafés du Saint Coran, une décision 'historique' (ICESCO)

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a exprimé sa "grande appréciation" de l'adoption par le Parlement danois de la loi interdisant et incriminant les autodafés du Coran et des Livres saints, la qualifiant de "décision historique".

L'ICESCO, dont le siège est basé à Rabat, a estimé dans un communiqué que cette décision témoigne d'"une responsabilité envers tout comportement portant atteinte aux sacralités religieuses" et reflète "les efforts des autorités danoises dans la lutte contre le discours extrémiste et raciste incitant à la haine".

Saluant cette "décision historique judicieuse", l'ICESCO a appelé le reste des pays confrontés à des sacrilèges à suivre l'exemple du Danemark.

L'Organisation a incité, par la même, "toutes les voix raisonnables, les décideurs et les acteurs influents de la communauté internationale à revendiquer haut et fort la défense des textes sacrés et exprimer leur appréciation pour la décision historique du Danemark, afin d'assurer une atmosphère de confiance propice à une compréhension mutuelle, loin de l'intolérance et de l'enfermement".

Le Parlement danois, constitué de 179 membres, a adopté la loi incriminant les autodafés du Coran et des Livres saints après de longs débats, avec une majorité de 94 voix. La nouvelle loi stipule que les contrevenants seront condamnés à une amende ou à une peine d'emprisonnement de deux ans.