Afrique: Finale CAF awards 2023 ce lundi à Marrakech - Les Lions, Aliou Cissé, Lamine Camara et Amara Diouf en finale

Le Sénégal va jouer trois finales dans l'attribution des CAF Awards dont la cérémonie est prévue ce lundi 11 février au Palais des Congrès Movenpick de Marrakech, au Maroc à partir de 18h GMT. Il s'agit de Aliou Cissé qui remet en jeu son titre d'entraîneur de l'année face à Abdelhak Benchika (Algérie, Simba SC) et Walid Regragui (Maroc). Dans la catégorie du jeune joueur de l'année, la succession de Pape Matar Sarr va opposer Abdessamad Ezzalzouli (Maroc, Real Betis) aux internationaux sénégalais Lamine Camara (Metz) et Amara Diouf (Metz). Enfin, les Lions qui étaient sacrés, meilleure équipe nationale de l'année 2022 vont devoir batailler ferme face à la Gambie et le Maroc. Mais contrairement à la moisson de 2022, le Sénégal devrait rentrer à la maison avec un seul trophée : celui du meilleur jeune joueur.

Contrairement à l'année 2022 au Centre technique Mohammed VI de Rabat où le Sénégal avait réalisé un grand chelem inédit lors des Caf Awards, le 11 décembre prochain à Marrakech, le pays de la Téranga devrait en principe se contenter d'un seul titre. Celui du meilleur jeune joueur devant revenir à Lamine Camara ou Amara Diouf qui sont en finale contre Abdessamad Ezzalzouli (Maroc, Real Betis).

Tous les deux jeunes sénégalais ont éclaboussé de leur talent les CAN U-20 et U-17 au cours desquelles, ils ont été sacré MVP par la Confédération africaine de football (CAF). Camara rejoindra ensuite les Grenats en se frayant une place de titulaire avant de bousculer la hiérarchie chez les Lions. Quant au jeune, Amara Diouf, il a encore confirmé tout le bien que les spécialistes du football pensent de son talent lors de la dernière coupe du monde de football Fifa en Indonésie. Son absence en raison de blessure face à la France a été remarquée et remarquable à la pointe de l'attaque.

Par ailleurs, il faut signaler que même si cette razzia ne va pas se reproduire, à cause d'une élimination prématurée à la coupe du monde en huitièmes de finale, le football sénégalais peut se glorifier d'avoir placé à nouveau Aliou Cissé, en finale des meilleurs techniciens d'Afrique. Finaliste malheureux en 2018 à Dakar, à la surprise générale face à Hervé Renard, vaincu par Djamel Belmadi en 2019, l'ancien capitaine des Lions avait fini par prendre sa revanche le 21 juillet 2022 à Rabat. Le coach des Lions, vainqueur de la CAN 2021 était monté sur la plus haute marche du podium. Mieux, il a assisté tout heureux aux sacres de son équipe, ses Lions. Mais aussi de Pape Matar Sarr, comme meilleur jeune footballeur d'Afrique. Sans occulter Pape Ousmane Sakho (Sénégal & Simba) qui a décroché le titre du plus beau but. Mais l'apothéose sera le sacre de Sadio Mané pour la deuxième fois d'affilée. Comme El Hadji Ousseynou Diouf l'avait réalisé en 2001 et 2002.

Hakimi, Osimhen et Salah pour succéder à Sadio Mané

La star du football sénégalais ne sera pas cette année de la partie. Après trois finales d'affilée où il a été sacré deux fois meilleur joueur africain de l'année et une fois deuxième devant Mohamed Salah, cette année, c'est à partir du petit écran, en Arabie Saoudite, que Sadio Mané connaitra le nom de son successeur. Ce sera entre Hakimi (Maroc), Osimhen et Salah.

Pour rappel, le lauréat de chaque catégorie est choisi à la suite des votes d'un panel composé de la Commission technique de la CAF, des professionnels des médias des associations membres, des entraîneurs en chef et capitaines des associations membres et clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. La cérémonie de récompenses aura lieu ce lundi au Palais des Congrès Movenpick de Marrakech, au Maroc à 19H00 heure locale (18H00 GMT).

Liste complète des nominés

Joueur de l'Année

Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)

Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain)

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Joueuse de l'Année

Asisat Oshoala (Nigeria, Barcelona)

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud, Racing Louisville)

Barbara Banda (Zambie, Shanghai Shengli)

Joueur Interclubs de l'Année

Fiston Mayele (DR Congo, Pyramids)

Peter Shalulile (Namibie, Mamelodi Sundowns)

Percy Tau (Afrique du Sud, Al Ahly)

Joueuse Interclubs de l'Année

Refilwe Tholakele (Botswana, Mamelodi Sundowns)

Fatima Tagnaout (Maroc, AS FAR)

Lebohang Ramalepe (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Entraineur de l'Année (Hommes)

Abdelhak Benchika (Algerie, Simba SC)

Walid Regragui (Maroc)

Aliou Cisse (Sénégal)

Entraineur de l'Année (Femmes)

Reynald Pedros (Maroc)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Jerry Tshabalala (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Gardien de but de l'Année

Andre Onana (Cameroun, Manchester United)

Mohamed El Shenawy (Egypte, Al Ahly)

Yassine Bounou (Maroc, Al Hilal)

Gardienne de but de l'Année

Khadija Er-Rmichi (Maroc, AS FAR)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC)

Andile Dlamini (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns)

Jeune Joueur de l'Année

Abdessamad Ezzalzouli (Maroc, Real Betis)

Lamine Camara (Sénégal, Metz)

Amara Diouf (Sénégal, Metz)

Jeune Joueuse de l'Année

Comfort Yeboah (Ghana, Ampem Darkoa)

Nesryne El Chad (Maroc, Lille)

Deborah Abiodun (Nigeria, Pittsburgh Panthers)

Equipe Nationale de l'Année (Hommes)

Gambie

Maroc

Sénégal

Equipe Nationale de l'Année (Femmes)

Maroc

Nigeria

Afrique du Sud

Club de l'Année (Hommes)

Al Ahly (Egypte)

Wydad Athletic Club (Maroc)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Club de l'Année (Femmes)

AS FAR (Maroc)

Sporting Casablanca (Maroc)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)