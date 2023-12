Afrique: République Togolaise - Conclusion avec le FMI d'un nouvel accord de 42 mois au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC)

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les opinions exprimées dans cette déclaration sont celles des services du FMI et ne sont pas nécessairement celles du conseil d'administration.

Lomé: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Hans Weisfeld, s'est rendue à Lomé du 29 novembre au 8 décembre 2023 pour mener des discussions avec les autorités togolaises sur un soutien du FMI à l'égard de leurs plans de politique et de réforme et pour évaluer les développements économiques récents.

À l'issue de la mission, M. Weisfeld a fait la déclaration suivante :

« L'équipe du FMI est heureuse d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord au niveau des services avec les autorités togolaises sur un programme de 42 mois appuyé par un accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) d'un montant de 293,6 millions de DTS, soit environ 390 millions de dollars. Le programme économique des autorités vise à préserver la stabilité économique et à renforcer la viabilité de la dette tout en posant les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive. L'accord qui en résulte sera soumis à l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI.

« Les autorités Togolaises se sont engagées à mettre en oeuvre un vaste programme de réforme économique qui s'appuie sur le plan de développement du gouvernement et s'attaque aux défis auxquels le pays est confronté, notamment les problèmes urgents de sécurité.

« Les réformes clés visent à réduire le déficit budgétaire à 3 % du PIB d'ici 2025 tout en protégeant les dépenses susceptibles de soutenir la croissance et renforcer l'inclusion économique. La stratégie budgétaire repose en partie sur des mesures ambitieuses visant à accroître la mobilisation des ressources intérieures de 0,5 % du PIB par an. Les autorités rationaliseront également les dépenses publiques. En outre, elles ont l'intention de renforcer la protection sociale, notamment en élargissant les transferts monétaires, sur la base de la création d'un registre social unique et d'une plateforme d'identification biométrique.

« Les autorités mettront en oeuvre diverses réformes structurelles pour soutenir la stratégie budgétaire et renforcer le potentiel de croissance du pays. Celles-ci comprennent des réformes visant à élargir l'assiette fiscale et à améliorer l'efficacité des recouvrements fiscaux. Les autorités sont déterminées à poursuivre l'amélioration du climat des affaires pour stimuler l'investissement et la création d'emplois, à travers notamment la digitalisation des services publics. Les autorités se sont, en outre engagées à renforcer la stabilité financière.

« La mission du FMI s'est entretenue avec le Président togolais, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, ainsi qu'avec le Premier Ministre, Madame Victoire Tomegah Dogbé, et a tenu des réunions avec le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Sani Yaya, et la Direction Nationale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pour le Togo, et leurs équipes respectives. La mission du FMI a également rencontré des partenaires au développement. Le personnel tient à exprimer sa gratitude envers les autorités Togolaises pour leur engagement ouvert et constructif ainsi que pour leur hospitalité. »